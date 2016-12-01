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Осужден обвиняемый в убийстве владельца кафе «Калина»


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Сегодня, 11:01
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Осужден обвиняемый в убийстве владельца кафе «Калина»
21 декабря 2016 года, Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Рамзана Гулиева за убийство совершенное общественно опасным способом.

Судом установлено, что 1 ноября 2015 года в вечернее время Гулиев и его знакомые в состоянии алкогольного опьянения пришли в кафе «Калина» расположенное в предместье Рабочее г. Иркутска, где стали вести себя вызывающе.

Хозяин кафе попросил компанию покинуть заведение. В результате чего между ним и Гулиевым произошел словесный конфликт на улице возле кафе. Осужденный, затаив обиду на хозяина кафе за то, что тот не стал их обслуживать, уехал и привез из дома оружие «Сайга-410С» снаряженную патронами с картечью. Вернувшись, он с близкого расстояния произвел выстрелы через окно по хозяину кафе. От полученных ранений тот скончался.

Затем Гулиев зашел внутрь кафе и трижды выстрелил, повредив имущество кафе и посеяв панику среди находящихся внутри кафе людей, после чего скрылся с места преступления.

В судебном заседании осужденный вину не признал, в целях смягчения наказания представил поддельные свидетельства о рождении на троих детей.

Совокупностью представленных доказательств суду, вина подсудимого была полностью доказана.

Суд приговорил Гулиева к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: baikal-info.ru

www.irkproc.ru
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