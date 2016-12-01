Осужден обвиняемый в убийстве владельца кафе «Калина»

Судом установлено, что 1 ноября 2015 года в вечернее время Гулиев и его знакомые в состоянии алкогольного опьянения пришли в кафе «Калина» расположенное в предместье Рабочее г. Иркутска, где стали вести себя вызывающе.Хозяин кафе попросил компанию покинуть заведение. В результате чего между ним и Гулиевым произошел словесный конфликт на улице возле кафе. Осужденный, затаив обиду на хозяина кафе за то, что тот не стал их обслуживать, уехал и привез из дома оружие «Сайга-410С» снаряженную патронами с картечью. Вернувшись, он с близкого расстояния произвел выстрелы через окно по хозяину кафе. От полученных ранений тот скончался.Затем Гулиев зашел внутрь кафе и трижды выстрелил, повредив имущество кафе и посеяв панику среди находящихся внутри кафе людей, после чего скрылся с места преступления.В судебном заседании осужденный вину не признал, в целях смягчения наказания представил поддельные свидетельства о рождении на троих детей.Совокупностью представленных доказательств суду, вина подсудимого была полностью доказана.Суд приговорил Гулиева к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.