Волшебство зимнего времени: как его использовать?Иллюстрация: Josephine GrundyЗима — сезон противоречивый. Можно любить зиму, когда она как на картинке: солнышко, снег сверкает, щеки у всех румяные, морозец. Но если это слякоть вперемешку со снегом или морозы под -30, зима воспринимается как вынужденная необходимость — перетерпеть бы ее… Дождаться бы весны… Между тем, в зимнем времени своё особенное бытовое волшебство.Есть несколько особенных вещей, присущих только зиме.Самая важная из них — возможность восстановить свой ресурс. Теплое время года, весна и лето, это время активно его тратить. Осень — переходный момент, «консервация» сил, возможность «гульнуть» напоследок и торжественно отпраздновать переход к темному времени года. И только зима уникальна тем, что все, что мы зимой делаем, копит наш ресурс.СонЗимой сама природа велит нам спать. Короткие дни, длинные ночи. Попробуйте этому не сопротивляться: мы живые и очень тонко настроены на смену сезонов в привычном нам климате. И если хочется спать — спите, не заставляйте себя бодрствовать просто потому что «ну что я так всю жизнь просплю».Есть ряд стереотипов, которые мешают нам как следуют отоспаться. Например «спать надо строго по режиму» (и пофиг, что режим не учитывает серьезное изменение светового дня и температуры) или «не могу же я спать вечно» (вечно не сможете, проспите столько, сколько нужно организму, чтобы отдохнуть).Иными словами: хочется спать зимой — спите. Ложитесь вечером, спите в выходные, спите, сколько вам хочется, и не обижайте себя за желание поспать. Зимой набираться сил во сне — самое время.Тактильная одеждаМногие не любят зиму за то, что «как капуста, сто слоев на мне надето!». Между тем, совершенно не надо следовать традициям из детства и носить колготки под штаны или противные колючие свитера, а сверху — тяжеленные дубленки. Есть альтернативы:Для согревания отлично походит термобелье: штаны, леггинсы (вариант для колготконенавистниц), носочки, майки. Оно тонкое, греет и сверху можно носить любимую одежду. А еще есть тонкие пуховики, которые можно носить и как основную одежду, и как свитер, и они отлично держат температуру (и ничего не весят).Барышням, кстати, необязательно переходить в штаны, для тех, кто любит юбки. Длинные юбки + термоодежда под них создают уютный зимний образ и радуют. Конечно, на долгие прогулки в лес можно и в лыжных штанах выбираться. А можно и в длинном теплом платье. Я, например, даже в Карелию зимой выбираюсь в длинных юбках и теплых платках — вполне удобно, если позаботиться о нескольких слоях одежды.Зима — пора материалов, очень приятных на ощупь. Шерстяные носочки, пушистые свитера, плотный бархат, в котором жарко летом, мех! Все это можно любовно подбирать под себя-любимую, чтобы каждая деталь одежды сидела как влитая, не мешала, не раздражала, не колола. А меховые оторочки и воротники! А теплые платки и шали! Все это вещи, которые можно носить только зимой, и столько зимних классных образов можно придумать, чтобы рассказывать своим видом зимние сказки.Возможность чаще бывать домаДом — это место, где мы восполняем ресурс (по крайней мере, если мы об этом позаботились). Зимой мы бываем дома чаще всего. Мы можем подлатать накопившиеся прорехи — сделать мелкий ремонт, обновить расшатавшуюся полочку, поменять текстиль, которым давно пора заняться. И превратить дом в уютный замок (берлогу, родовое гнездо, уютную хоббитскую нору — в зависимости от того, каким вы видите идеальный дом).Зимой можно заняться мелочами, которые давно хотелось сделать. Сменить посуду, купить идеальных ароматических свечей, обновить фонд шампуней и бурлящих шариков в ванной, сделать кино- и аудиоподборку для уютных вечеров, постелить на пол мягкий коврик или шкуру.Зима — это время вдумчиво осмотреть свой дом, ответить на вопрос (честно!), что сделать, чтобы он стал еще уютнее, и заняться этим! А когда все сделано — получать удовольствие от дома, потому что он будет щедро отдавать вам ресурс и помогать набираться сил.Время для долгих разговоровЗима — время домашних посиделок.И это возможность узнать других людей побольше. Собирайтесь именно для бесед. Обсуждайте любимые книги и фильмы. Делитесь воспоминаниями. Назначайте «тему вечера»: сегодня говорим только о детстве, в следующий раз — о своем отношении к спорту и делимся секретами, потом — ведем речь о любимых блюдах (и заодно пробуем их!).Спонтанный хороший разговор — это дело случая. Не ждите его и сами создавайте такие беседы. Все, что нужно, это уютно место, чай и угощение к нему и тот, кто начнет эту беседу и поддержит в ней других.Короткие приключенияЗима — дело холодное. Как правило, прогулки и вылазки зимой короче. И поэтому они ярче!Во-первых, каждый поход, хоть на каток, хоть в лес или парк, становится маленьким приключением, потому что зимой просто на прогулки мы выбираемся реже, чем в теплое время года. И эмоции ярче!Во-вторых, мы не успеваем устать (потому что начинаем мерзнуть:)). Отличный формат для тех, кто не любит физического дискомфорта (я, например, не люблю)).Время читать книгиДа, залипать в сериалы и фильмы — тоже неплохо и тоже отдых. Но зимой (из-за сокращения времени, проведенного вне дома) у нас становится больше времени на чтение. Сделайте подборку зимних книжек, или прочтите то, до чего все руки не доходят, организуйте с друзьями маленький читальный клуб, в котором обсуждайте книги.Читайте размеренно, никуда не торопясь, попивая вкусный и горячий напиток, удобно устроившись в кресле или валяясь на кровати. И получайте удовольствие не только от содержания книги, но и от самого процесса чтения.А какие вещи, которые присущи только зиме, любите вы?Алена Муравлянская