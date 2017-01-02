"Альфа-банк" наказали за желание трижды заработать на одном кредите

Суд признал банк виновным в ущемлении прав своих клиентов: в банке составляли кредитный договор таким образом, что он мог трижды брать плату за одну услугу.

Очень выгодную для банка схему заработка на комиссиях выявил Роспотребнадзор при проверке "Альфа-банка". Ревизия прошла по жалобе его клиента — петербуржца Кирилла Рудакова. В мае 2016 года он оформил в "Альфа-банке" кредитную карту. Хотя ставка была и значительно выше, чем в других крупных банках (33,99% годовых), Кирилл согласился. Кроме процентов банк предусмотрел также значительную комиссию "за выдачу наличных денежных средств с кредитной карты", то есть, по сути, за то, чтобы получить кредит на руки. При снятии денег с кредитки в банкомате или даже в отделении самого "Альфа-банка" взимается 7,99% от выдаваемой суммы (и не менее 700 рублей). Но это ещё не всё.



Как оказалось, банк предусмотрел комиссию и за погашение кредита. За внесение через отделение "Альфа-банка" средств на кредитную карту взимается 250 рублей за каждую операцию, то есть за каждый платёж по кредиту. Таким образом, при возвращении кредитных средств придётся заплатить банку ещё один раз. Выходит, что один и тот же кредит облагается трижды и плата за него в итоге составляет уже вовсе не те 33,99%, указанных в договоре. Судя по всему, такая схема была нужна банку, чтобы обойти законные требования Центробанка: по закону полная стоимость "карточного" кредита не могла составлять на тот момент более 38,5% годовых. В результате Роспотребнадзор привлёк "Альфа-банк" к административной ответственности. Позицию ведомства поддержал Арбитражный суд Москвы, где банк пытался оспорить постановление Роспотребнадзора.



"По закону все операции по банковскому счёту, открытому при оформлении кредита, проводятся бесплатно, — отметил судья. — А значит, за выдачу с такого счёта средств, а также при зачислении на него денег комиссия взиматься не может" Екатерина Маркелова Life