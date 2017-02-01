Три медали завоевали конькобежцы Приангарья

На дистанции 1000 метров Дарья Филиппова показала второй результат, который составил 1 минута 21,36 секунды. Дистанцию 500 метров Дарья преодолела за 39,95 секунды. Оба результата стали личным рекордом спортсменки.Кроме того, на дистанции 500 метров среди мужчин первым финишировал Денис Коваль, представляющий Санкт-Петербург и Иркутскую область, с результатом 36,30.Кубок России по конькобежному спорту проводится в шесть этапов. Пятый этап состоится с 10 по 12 февраля в Кирове. Шестой, финальный, этап – с 28 февраля по 3 марта в Москве.Напомним, Дарья Филиппова занимается у заслуженного тренера России Сергея Слоева в областной спортивной школе «Россия». Денис Коваль начинал заниматься конькобежным спортом в Иркутске, первые его тренеры – Юрий Косыгин и Валентина Косыгина.

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