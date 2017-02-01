Три медали завоевали конькобежцы Приангарья

Иркутская спортсменка Дарья Филиппова завоевала две серебряные медали на четвертом этапе Кубка России по конькобежному спорту, который завершился 26 января в Москве.
На дистанции 1000 метров Дарья Филиппова показала второй результат, который составил 1 минута 21,36 секунды. Дистанцию 500 метров Дарья преодолела за 39,95 секунды. Оба результата стали личным рекордом спортсменки.
Кроме того, на дистанции 500 метров среди мужчин первым финишировал Денис Коваль, представляющий Санкт-Петербург и Иркутскую область, с результатом 36,30.
Кубок России по конькобежному спорту проводится в шесть этапов. Пятый этап состоится с 10 по 12 февраля в Кирове. Шестой, финальный, этап – с 28 февраля по 3 марта в Москве.
Напомним, Дарья Филиппова занимается у заслуженного тренера России Сергея Слоева в областной спортивной школе «Россия». Денис Коваль начинал заниматься конькобежным спортом в Иркутске, первые его тренеры – Юрий Косыгин и Валентина Косыгина. Минспорта Иркутской области