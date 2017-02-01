Социальные выплаты в Иркутской области увеличились на 5,4% с февраля



Размер ежемесячной денежной выплаты повышается на 5,4% с 1 февраля 2017 года. Как сообщает ОПФР по Иркутской области, эту выплату получают 15,6 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и др. В Иркутской области проживают 249 343 федеральных льготника всех категорий, в том числе 18 Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.



Размер данной выплаты устанавливается исходя из категории, в которую входит федеральный льготник. Размер индексации выплаты определен исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Средства на увеличение, предусмотренные в бюджете ПФР на 2017 год, составят 21,3 млрд рублей, в Иркутской области – 0,3 млрд рублей (319,8 млн рублей). Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,9 млрд рублей, для федеральных льготников Приангарья – 6,3 млрд рублей.