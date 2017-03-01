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Студенты к 80-и летию Иркутской области перешли Байкал


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Вчера, 11:04
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Студенты к 80-и летию Иркутской области перешли Байкал

Ледовый переход, посвящённый 80-летию Иркутской области, провели студенты и преподаватели Иркутского государственного университета путей сообщения. Около 300 человек прибыли на железнодорожную станцию Темная Падь, спустились на берег озера на станцию Кругобайкальской железной дороги Старая Ангасолка и оттуда по льду прошли в Слюдянку. Весь путь составил 14 километров, 10 из них - по Байкалу. Участники перехода преодолели маршрут за пять часов с учетом отдыха. Толщина льда на этом участке озера составляет 50-70 сантиметров, это позволяет совершать такие прогулки без риска для жизни. Ледовый переход был зарегистрирован в МЧС.

- В этот день был очень сильный туман и много снега. Если б не протоптанная тропа, то было бы непонятно, куда идти. Но все равно мы отлично провели время, пели песни и не заметили, как прошли достаточно большой маршрут. Такие мероприятия очень сближают людей. Переход был приурочен к юбилею Иркутской области, в честь чего мы провели флешмоб – выстроились на Байкале в цифру «80», - сказал участник ледового перехода, студент Александр Шестаков.

Основные торжества, посвящённые юбилею Иркутской области, состоятся 27 сентября, утверждён план проведения праздничных мероприятий, которые будут идти в регионе в течение всего года. В нём более 170 акций. Ледовый переход, который провели студенты Иркутского государственного университета путей сообщения, в них не входит. Это инициатива его организаторов и участников. Для того, чтобы приурочить своё мероприятие к 80-летнему юбилею Иркутской области и сообщить об этом жителям региона, могут использовать хэштэг #80летиркутскойобласти и выкладывать фото- и видеоотчёты в социальные сети. Информация о самых ярких мероприятиях будет опубликована на официальном портале Правительства Иркутской области. Студенты Иркутского государственного университета путей сообщения сообщили, что намерены повторить переход по льду Байкала. Он состоится 5 марта.

irkobl.ru
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