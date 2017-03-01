Студенты к 80-и летию Иркутской области перешли Байкал

сказал участник ледового перехода, студент Александр Шестаков.Основные торжества, посвящённые юбилею Иркутской области, состоятся 27 сентября, утверждён план проведения праздничных мероприятий, которые будут идти в регионе в течение всего года. В нём более 170 акций. Ледовый переход, который провели студенты Иркутского государственного университета путей сообщения, в них не входит. Это инициатива его организаторов и участников. Для того, чтобы приурочить своё мероприятие к 80-летнему юбилею Иркутской области и сообщить об этом жителям региона, могут использовать хэштэг #80летиркутскойобласти и выкладывать фото- и видеоотчёты в социальные сети. Информация о самых ярких мероприятиях будет опубликована на официальном портале Правительства Иркутской области. Студенты Иркутского государственного университета путей сообщения сообщили, что намерены повторить переход по льду Байкала. Он состоится 5 марта.