Будут электронные права автовладельцев

Автомобилистам в Иркутской области, как, впрочем, и по всей России, перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств. Их с 1 июля 2017 года заменят электронными. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.



Электронное свидетельство каждый инспектор ГИБДД сможет посмотреть в базе: прошло ли транспортное средство техосмотр, имеет ли страховку и так далее, – рассказал председатель правления Союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов.



По его словам, данный механизм удобен, особенно при покупке автомобиля. Методы обмана будут исключены, если машина, допустим, попадала в ДТП. В электронной истории такие данные будут указаны. Соответственно, покупатели будут иметь полное представление о транспортном средстве. Хотя, сами знаете, как компьютерные мошенники могут залезть в любую базу данных.



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Подробнее: http://irkutskmedia.ru/news/574140/