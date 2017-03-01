.
,

Будут электронные права автовладельцев


0

Вчера, 10:46
 Количество просмотров: 26
    

Автомобилистам в Иркутской области, как, впрочем, и по всей России, перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств. Их с 1 июля 2017 года заменят электронными. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Электронное свидетельство каждый инспектор ГИБДД сможет посмотреть в базе: прошло ли транспортное средство техосмотр, имеет ли страховку и так далее, – рассказал председатель правления Союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов.

По его словам, данный механизм удобен, особенно при покупке автомобиля. Методы обмана будут исключены, если машина, допустим, попадала в ДТП. В электронной истории такие данные будут указаны. Соответственно, покупатели будут иметь полное представление о транспортном средстве. Хотя, сами знаете, как компьютерные мошенники могут залезть в любую базу данных.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Подробнее: http://irkutskmedia.ru/news/574140/
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Проблемы детского спорта на ТОК-ШОУ "ТРИБУНА"
Смерть спортсмена на Байкальском ледовом марафоне
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
Все новости категории

Спортивные новости
Команды тяжелоатлетов привезли серебро с первенства СФО
Серебряные призеры чемпионата СФО по керлингу
Ещё поиграем
Все новости категории

Реклама

Происшествия
На пожаре погибли мать и двое детей
11-летняя Катя получила медаль «За спасение погибающих на водах»
За распространении порнографии лишают свободы на срок от двух до шести лет
Все новости категории

Общество
Экспедиция «Байкал-Аляска» вошла в топ-25
"Идеальная пара 2016" из МЧС
Осторожно - ГОЛОЛЕД!
Все новости категории



ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (80)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru