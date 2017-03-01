28 человек эвакуированы из-за пожара прошлой ночью в Иркутске

- рассказывает начальник караула, руководитель тушения пожара Игорь Парфёнов. –В результате пожара поврежден балкон, квартира закопчена по всей площади.В настоящее время дознаватели надзорной деятельности выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают виновного в пожаре.