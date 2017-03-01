28 человек эвакуированы из-за пожара прошлой ночью в Иркутске

Пожар в 9-этажном доме на улице Байкальской в городе Иркутске устроили жильцы верхних этажей. Окурок, брошенный сверху кем-то из соседей, угодил сквозь решётку на балкон пятого этажа. От сигареты загорелись хранившиеся на балконе вещи. В первом часу ночи дым, валивший с балкона, заметили очевидцы и вызвали пожарных. К этому времени дым заполнил двухкомнатную квартиру и начал наполнять подъезд. Прибывшие на место пожарные приступили к спасению жильцов. По задымлённому подъезду с помощью средств защиты дыхания огнеборцы звена газодымозащитной службы второй пожарно-спасательной части города Иркутска вывели из дома 28 человек. - Дым шёл из-за двери квартиры, которая была заперта, - рассказывает начальник караула, руководитель тушения пожара Игорь Парфёнов. – Устанавливать автолестницу у многоэтажки смысла не было, поскольку на балконе установлена решётка. С помощью бензореза мы вскрыли дверь. В квартире никого не было, горели вещи на балконе. В течение пяти минут открытый огонь был ликвидирован. Ещё некоторое время мы осматривали дом. Никто из людей не пострадал.
В результате пожара поврежден балкон, квартира закопчена по всей площади.
В настоящее время дознаватели надзорной деятельности выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают виновного в пожаре.