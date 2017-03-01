.
,

28 человек эвакуированы из-за пожара прошлой ночью в Иркутске


0

Вчера, 13:44
 Количество просмотров: 71
    

28 человек эвакуированы из-за пожара прошлой ночью в Иркутске

Пожар в 9-этажном доме на улице Байкальской в городе Иркутске устроили жильцы верхних этажей. Окурок, брошенный сверху кем-то из соседей, угодил сквозь решётку на балкон пятого этажа. От сигареты загорелись хранившиеся на балконе вещи. В первом часу ночи дым, валивший с балкона, заметили очевидцы и вызвали пожарных. К этому времени дым заполнил двухкомнатную квартиру и начал наполнять подъезд. Прибывшие на место пожарные приступили к спасению жильцов. По задымлённому подъезду с помощью средств защиты дыхания огнеборцы звена газодымозащитной службы второй пожарно-спасательной части города Иркутска вывели из дома 28 человек.

- Дым шёл из-за двери квартиры, которая была заперта, - рассказывает начальник караула, руководитель тушения пожара Игорь Парфёнов. – Устанавливать автолестницу у многоэтажки смысла не было, поскольку на балконе установлена решётка. С помощью бензореза мы вскрыли дверь. В квартире никого не было, горели вещи на балконе. В течение пяти минут открытый огонь был ликвидирован. Ещё некоторое время мы осматривали дом. Никто из людей не пострадал.

В результате пожара поврежден балкон, квартира закопчена по всей площади.

В настоящее время дознаватели надзорной деятельности выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают виновного в пожаре.

38.mchs.gov.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Авария с коляской в Ангарске
Грабитель с электрошокером
Разбойное нападение на ювелирный салон
Все новости категории

Спортивные новости
Первое место на первенстве Сибири по кудо
«Байкал-Энергия» взяла серебро на чемпионате России по хоккею с мячом
Чемпион Иркутской области по бильярду
Все новости категории

Реклама

Происшествия
ДТП в Ангарске с участием двух девочек
Еще шестьдесят преступлений «ангарского маньяка» Михаила Попкова
В Ангарске сотрудник ИК брал взятки
Все новости категории

Общество
Провалилась в подпол заброшенного дома
1 млн 200 тысяч рублей выплатил должник по алиментам что бы улететь на Кубу
Митинг против коррупции
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (315)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru