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Турецкая сельхозвойна против России


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Вчера, 15:41
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С 15 марта сборы за ввоз пшеницы и кукурузы составляют 130%, риса - 45%, подсолнечного масла - 36%, 13,5% - за шрот подсолнечника и более чем 9,5% - за бобовые. Отдельно стоит отметить, что на ввоз подсолнечного масла помимо пошлины в 36% установлены и другие, по сути, заградительные ограничения.

Так, минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1500 за тонну, хотя текущая цена тонны составляет $800. В российском Минсельхозе уже успели заявить, что Россия достаточно быстро найдет новые рынки сбыта, для бизнеса это все равно является проблемой.

Возможно, сохранится экспорт российского шрота подсолнечника и бобовых, но, очевидно, поставки будут заметно менее выгодным. Такое мнение высказал в интервью "Известиям" директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.


Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что попытки давления на Россию со стороны турецкого правительства для доступа сельхозпродукции на наш рынок совершенно неприемлемы. Впрочем, он признал, что действия Турции могут привести к полному прекращению ввоза в Турцию ряда наименований российской сельхозпродукции: пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/83088
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