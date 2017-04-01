С 23.00 до 6.00 подросткам нельзя

С 1 апреля в соответствии с региональным законодательством комендантский час для детей Иркутской области действует с 23:00 до 06:00. Подростки не могут находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей. Среди запрещенных мест — улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы, развлекательные заведения, где продают алкоголь.

Сотрудники полиции, обнаружившие ребенка без законных представителей, должны установить его личность и данные, затем комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит вопрос о привлечении родителей к административной ответственности. Для физических лиц штраф составит от 300 до 500 рублей, для юридических — до 50 тысяч рублей.

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