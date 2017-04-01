Бронза на Кубке России по бодибилдингу

Александр Обухов выступал в весовой категории 75 килограммов. Первое место в этом весе занял Денис Башкатов из Московской области, на втором – Андрей Ярмола из Севастополя.«Настрой перед соревнованиями был более чем серьезный, чувствовал, что нахожусь на пике формы, надеялся, что судьи оценят это», - поделился впечатлениями Александр Обухов.Черемховский спортсмен является многократным призером соревнований Забайкальского края и Иркутской области, финалистом чемпионата Восточной Европы. В настоящее время работает тренером по атлетической гимнастике в МБУ «Центр развития физической культуры и спорта».Фото:Александр Обухов в центре