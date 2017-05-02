Витрина судьбы

Что живёт после смертиВо Дворце ветеранов «Победа» открыта витрина, посвященная первостроителю, ветерану войны Василию Григорьевичу МУДРЕНКО, который ушел из жизни пять лет назад. Автор выставки его жена Бэлла ПИВКИНА.Где Бэлла Степановна (вторая слева), там всегда люди – воспитанники, друзья, соседи по дому и даче.
Эту женщину считают мамой 109 человек. Скажете, не может такого быть? Значит, вы не знакомы с Бэллой Степановной. Она 42 года проработала в школе-интернате для сирот № 7 старшей вожатой, воспитателем и логопедом, выпустила четыре выпуска, ведя их с шестого класса до выпускного. Потом заведовала музеем «Мой дом – моё детство» в областном детском доме, на пенсию ушла поздно. Уходить ой как не хотела. Она и сейчас очень скучает по детям. Если бы в Ангарске составляли золотой фонд жителей, Пивкина обязательно бы в него вошла, потому что она - гражданин и человек, уникальный во всех отношениях.
- Бэлла Степановна всю жизнь, всё свободное время отдавала детям и не называла это работой. Неудивительно, что у нее не оставалось времени на личную, женскую жизнь. Какому мужчине понравилось бы, что в его квартиру как к себе домой ходят толпы подростков? Она и сама считала своим долгом предупредить, что другой жизни для себя не представляет. И вот в 60 лет она встретила своего человека! Такого же романтика, мечтателя и жизнелюба, как сама, -
рассказывают выпускники Пивкиной, теперь уже сами пенсионеры.
Василий Григорьевич не только полностью принял порядок жизни дорогой ему женщины, но и внёс в неё ту необходимую мужскую нотку, которой так не хватает в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей. На даче он учил мальчишек, как держать молоток и стамеску, а потом все гоняли чаи с домашним вареньем. - Он сразу и безоговорочно принял нас, а мы его. Василий Григорьевич часто говорил, что с нами к нему пришла вторая молодость. А их личным трогательным отношениям можно было позавидовать. Все 15 лет, что им были отмерены, Василий Григорьевич звал жену Бэллочкой. А мы за глаза называли их Васечкины,
- вспоминают воспитанники.
Оксана ТИХАЯ,
фото автора и из личного
архива Валентины ВОЛКОВОЙ
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