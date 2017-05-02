Витрина судьбы

Что живёт после смерти



Оксана ТИХАЯ,

фото автора и из личного

архива Валентины ВОЛКОВОЙ

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Эту женщину считают мамой 109 человек. Скажете, не может такого быть? Значит, вы не знакомы с Бэллой Степановной. Она 42 года проработала в школе-интернате для сирот № 7 старшей вожатой, воспитателем и логопедом, выпустила четыре выпуска, ведя их с шестого класса до выпускного. Потом заведовала музеем «Мой дом – моё детство» в областном детском доме, на пенсию ушла поздно. Уходить ой как не хотела. Она и сейчас очень скучает по детям. Если бы в Ангарске составляли золотой фонд жителей, Пивкина обязательно бы в него вошла, потому что она - гражданин и человек, уникальный во всех отношениях.рассказывают выпускники Пивкиной, теперь уже сами пенсионеры.Василий Григорьевич не только полностью принял порядок жизни дорогой ему женщины, но и внёс в неё ту необходимую мужскую нотку, которой так не хватает в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей. На даче он учил мальчишек, как держать молоток и стамеску, а потом все гоняли чаи с домашним вареньем.- вспоминают воспитанники.