…И не сдаваться!

В Иркутске прошли областные соревнования по пауэрлифтингу среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, посвященные Дню Победы.
Спортсмены-инвалиды из Иркутска, Усолья, Саянска, Заларей и Ангарска показывали свою силу и мощь в классическом жиме штанги лежа.
- В нашей области, а особенно в Иркутске, много сильных, выносливых и известных спортсменов, которые являются рекордсменами России и победителями различных соревнований, – сказал тренер Сергей ПОЗЫНЕНКО (кстати, чемпион России по жиму классическому среди ветеранов). - Отлично выступили наши силачи из общественной организации «ИнваТурСпорт».
Абсолютным чемпионом стал Александр ТРАЧУК, который отжал лежа 162,5 кг! Первое место в весовой категории до 65 кг занял Эдуард ГАВРИЛКИН (102,5 кг), до 72 кг – Тимур САЛАТХАДИНОВ (76,5 кг), до 59 кг – Максим КОРОБЕЙНИКОВ (85 кг), до 97 кг – Анатолий МОКИН (155 кг).
Александр ГОЛЬСКИЙ
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