Соберитесь!

Недавно во дворе дома №1 микрорайона 32 состоялось собрание жильцов. Повод был очень серьёзный - в течение двух недель, по словам собственников, не вывозили мусор. Легко себе представить, что за это время девятиэтажный дом на более чем 300 квартир (!) погрузился в полный хаос. Как назло стояла жара, поэтому терпению людей, особенно живущих на первых этажах, быстро пришёл конец.
Собравшиеся люди поначалу были единодушны. Они были готовы тут же, на месте, устроить суд над представителем управляющей компании «Ангарский управдом». Особенно когда та заявила, что у дома большие долги, поэтому требовать оказания каких-либо услуг люди не должны. Как говорится, нет денег – нет стульев.
Ясное дело, что среди присутствовавших не было ни одного человека, который бы признался, что он за квартиру действительно не платит. Посему люди пылали праведным гневом: мы-то платим, нас почему не обслуживают? На зачитывание списка квартир-должников тоже реагировали недолжным образом. То есть не начинали на соседей коситься, а справедливо спрашивали, какие меры по возвращению долгов предпринимает управляющая компания, в штате которой наверняка есть юрист, получающий зарплату.
На встречу, как коршуны на добычу, налетели представители других УК. Слушали, что-то людям подсказывали, советовали, комментировали. Что лишний раз говорит о переменах, произошедших на ангарском рынке жилищно-коммунальных услуг. Есть конкуренция, вот она! Хороший дом (а этот дом и в самом деле хороший) готовы подхватить многие, поэтому расслабляться никак нельзя. Кстати, заметим, что этот самый дом уже имеет опыт по смене управляющих компаний, успел уйти из “ЖилКома” и ДОСТа, а теперь, похоже, и к «Ангарскому управдому» относится весьма скептически.
Следует отдать должное представителю «Ангарского управдома». Женщина выдержала просто бешеный натиск негатива в свою сторону. Казалось, что только одни эмоции собравшихся людей могут любого испепелить. Однако она смогла постепенно успокоить толпу. И не просто успокоить, а договориться! Пообещала в ближайший месяц продемонстрировать всё, на что способна управляющая компания. Чтобы у людей больше не возникло даже мысли её сменить. И люди почесав в затылке согласились.
Анастасия
КУРМАЗОВА
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