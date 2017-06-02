Соберитесь!



Анастасия

КУРМАЗОВА

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Собравшиеся люди поначалу были единодушны. Они были готовы тут же, на месте, устроить суд над представителем управляющей компании «Ангарский управдом». Особенно когда та заявила, что у дома большие долги, поэтому требовать оказания каких-либо услуг люди не должны. Как говорится, нет денег – нет стульев.Ясное дело, что среди присутствовавших не было ни одного человека, который бы признался, что он за квартиру действительно не платит. Посему люди пылали праведным гневом: мы-то платим, нас почему не обслуживают? На зачитывание списка квартир-должников тоже реагировали недолжным образом. То есть не начинали на соседей коситься, а справедливо спрашивали, какие меры по возвращению долгов предпринимает управляющая компания, в штате которой наверняка есть юрист, получающий зарплату.На встречу, как коршуны на добычу, налетели представители других УК. Слушали, что-то людям подсказывали, советовали, комментировали. Что лишний раз говорит о переменах, произошедших на ангарском рынке жилищно-коммунальных услуг. Есть конкуренция, вот она! Хороший дом (а этот дом и в самом деле хороший) готовы подхватить многие, поэтому расслабляться никак нельзя. Кстати, заметим, что этот самый дом уже имеет опыт по смене управляющих компаний, успел уйти из “ЖилКома” и ДОСТа, а теперь, похоже, и к «Ангарскому управдому» относится весьма скептически.Следует отдать должное представителю «Ангарского управдома». Женщина выдержала просто бешеный натиск негатива в свою сторону. Казалось, что только одни эмоции собравшихся людей могут любого испепелить. Однако она смогла постепенно успокоить толпу. И не просто успокоить, а договориться! Пообещала в ближайший месяц продемонстрировать всё, на что способна управляющая компания. Чтобы у людей больше не возникло даже мысли её сменить. И люди почесав в затылке согласились.