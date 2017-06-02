21 июня, в 22.00, ангарчане разных возрастов пришли почтить память погибших в Великой Отечественной войне на площадь у Музея Победы. Иркутское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» провело здесь акцию «Свеча памяти».
Более 200 человек, узнав об акции из социальных сетей, СМИ и знакомых, отвлеклись от своих вечерних дел, вышли из ближайших домов, приехали на такси, чтобы возложить цветы и зажечь свечи у памятника голубям мира. Волонтёры раздали свечи бабушкам и дедушкам с внуками, семейным парам, школьникам и молодёжи - все они пришли сюда целенаправленно. В минуту молчания прежде шумная площадь затихла, оставляя лишь отзвуки проезжавших машин и крики птиц.
А утром 22 июня при содействии отдела молодёжной политики администрации АГО здесь же прошёл официальный митинг, на котором присутствовали ветераны и труженики тыла, служащие в/ч №3695, школьники лагерей дневного пребывания и волонтёры Победы. В честь годовщины со дня начала самой кровопролитной войны прошел концерт, в небо улетела сотня воздушных шаров с привязанными к ним бумажными журавликами.