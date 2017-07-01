Своя память

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Ольги ХИНДАНОВОЙ

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ИК-2 – это учреждение строго режима. Здесь отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления – убийства, насилие, сбыт и хранение наркотиков. Все, кто здесь, а это более тысячи арестантов, сидят впервые. 9 из них – участники локальных войн.Сразу оговоримся, что денег на памятник заключённые ни у кого не просили. Сделали всё своими руками, материалы брали здесь же, в колонии. Эскиз рисовали тоже сами. Такие таланты сидят...Это заметно, когда проходишь на территорию учреждения. Фонтаны, отделанные камнем, скульптуры львов, зелёные насаждения, цветы. Есть даже кафе для коротких свиданий. Дай Бог, чтобы вы никогда этого вживую не увидели.Идея увековечить память павших солдат возникла в 2015 году. Она пришла в голову одному из заключённых – Юрию ФЕДЯЕВУ, полковнику в отставке из Хабаровска. Он был осуждён за убийство. Воинское звание и награды, кстати, с него не сняли. Чтобы идея дошла до стадии реализации, в колонии была создана общественная организация «Живая память», она вошла в состав некоммерческого партнёрства «Память», которым руководит Иван БУСЛАЕВ.Так и началась работа. К 9 участникам войн подключились ещё 11 человек сочувствующих. Получилось, надо сказать, совсем не плохо. С первого взгляда даже не скажешь, что это самодел.Самого Юрия Федяева на открытии не было. Освободился условно-досрочно. Сейчас общество «Живая память» возглавляет его преемник, 30-летний Виктор ЛИХАЧЁВ. Как так получилось, что бывшие офицеры, прошедшие через войну, оказались за решёткой, осуждённые говорят неохотно. В основном ответ у всех один – подставили, по ошибке. В общем, виновных нет.Из 20 лет Виктор Лихачёв отсидел только 6. Попал сюда сразу после армии, он служил в Дагестане, в специальной роте, в 2006 году. Ни жены, ни детей завести не успел.