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Начальника управления МВД отдали под суд


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Вчера, 13:54
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Бывшему начальнику МВД по СЗФО дали семь лет за "золотые парашюты" подчиненным


Бывшего руководителя управления МВД по Северо-Западному федеральному округу Виталия Быкова приговорили к семи годам лишения свободы, присудили штраф в 400 тысяч рублей и лишили звания генерал-майора по делу о хищении денег. Об этом сообщает "Интерфакс".

Его подельники, заместитель Александр Монастыршин приговорен к 3,5 года лишения свободы, начальник центра тылового обеспечения ведомства Иван Лозюк - к 5 годам и штрафу в 200 тысяч рублей. Они также лишены званий и будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Начальник финансово-экономического отдела Светлана Шатова и заместитель начальника отдела конспирации, кадров и госслужбы Ирина Бурханова приговорены к лишению свободы условно.

Также суд удовлетворил гражданский иск ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области к Быкову, Лозюку, Шатовой и Бурхановой на сумму в 17,2 миллиона рублей, поскольку часть свидетелей вернули свои премии добровольно, сообщает РАПСИ.

Из приговора следует, что в мае 2014 года президент РФ упразднил главные управления МВД России по федеральным округам. Однако после упразднения Быков, Лозюк, Шатова и Бурханова издали три подложных приказа ГУ МВД России по СЗФО о премировании личного состава.

На основании этих приказов они сами и еще 27 сотрудников управления из 330 состоящих в штате получили премии в размере от 340 до 700 тысяч рублей. За СМИ фигурантов дела прозвали "золотыми парашютистами".

"Каждый такой приказ должен был проходить правовую экспертизу в самом управлении. Для данных приказов правовая экспертиза не проводилась. Таким образом, были похищены бюджетные средства на сумму 19,1 миллиона рублей. Кроме этого, каждый, получивший премию, должен был вернуть 100 тысяч рублей Быкову", - сказал судья.

В тот же период Быков, Монастыршин и Лозюк изготовили и представили в строительную компанию письмо с требованием исполнить обязательство по ранее заключенному с ГУ договору и оформить 21 квартиру на указанных ими лиц. Многие из указанных людей не проходили службу в органах внутренних дел, а являлись родственниками и близкими знакомыми обвиняемых.

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Источник: classic.newsru.com
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