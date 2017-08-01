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Пожар в творческих мастерских Иркутска


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Сегодня, 14:03
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Пожар в творческих мастерских Иркутска

Пожар произошел в административном здании на улице Халтурина в Иркутске накануне, 20 августа. По словам очевидцев, горели творческие мастерские. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Точную причину возгорания и виновных лиц установят эксперты.

Пожар в творческих мастерских Иркутска

Пожар в творческих мастерских Иркутска

— Горело подвальное помещение. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление по перекрытиям. Повреждены перекрытия между подвалом и первым этажом, перегородки на площади 30 кв. метров, — отметили в пресс-службе.

В тушении пожара участвовали 26 человек личного состава и пять единиц техники.

Фото со страницы Романа Гаврилина в социальной сети www.facebook.com

Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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