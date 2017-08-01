Пожар в творческих мастерских Иркутска

Пожар произошел в административном здании на улице Халтурина в Иркутске накануне, 20 августа. По словам очевидцев, горели творческие мастерские. По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Точную причину возгорания и виновных лиц установят эксперты.
— Горело подвальное помещение. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление по перекрытиям. Повреждены перекрытия между подвалом и первым этажом, перегородки на площади 30 кв. метров, — отметили в пресс-службе.
В тушении пожара участвовали 26 человек личного состава и пять единиц техники.