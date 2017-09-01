Три дня, которые навсегда

Мечта рушилась, Долина вулканов и Чойган отдалялись все дальше, но вмешалось провидение - с предприятия, куда я пыталась устроиться, позвонили: можно выходить на работу. О радость! Быстро написано заявление об увольнении. Жаль только, что поездка будет урезана на три дня, так как мой последний законопослушно отработанный день приходится на понедельник. Вот и всё, ЖКХ – в прошлом! В прошлом и спецовка-телогрейка, гордо именуемая на этикетке «курткой для защиты от пониженной температуры», и моё, почти цирковое, хождение по оцинковке парапета шестиэтажного дома над только что залитой горячим битумом кровлей. В прошлом добывание у знакомого сварщика на ЖБИ пары дефицитных отводов «на 76» и перевоз их в трамвае в своей женской сумке. Прощай, театр абсурда!Так приятно ощущать, что теперь капризы погоды я стану воспринимать просто как обыватель. Конечно, по давней привычке несколько раз в день прослушаю прогноз погоды на завтра, но - только для себя, чтобы решить, понадобиться ли мне зонтик, либо одежда потеплее. Выходя из дома после снегопада, буду любоваться красивой картиной украшенного снегом города, а не прокручивать в голове, где не отремонтирована кровля или не отрегулировано теплоснабжение.Утром вторника мы уже на пути к мечте. Всё-всё, дальше от города: Чистые Ключи, серпантин «тёщин язык» перед Култуком и въезд в ненаглядную Тункинскую долину. А здесь справа горы Саяны, слева отроги Хамар-Дабана и, право же, не знаешь, где краше! Приятный привычный пикник на обочине, само собой, не абы где, а в живописном месте - имеем право, мы в отпуске!Названия селений все знакомы, можно не заглядывать в карту, хотя она у нас всегда при себе. Вот крупный районный центр Кырен, за его околицей голосуют два автостопщика в ярких, приметных одеждах. Берем. Часа два без передыха москвичи повествуют о своих приключениях в странствиях. По плану у нас остановка, и мы завершаем акт гостеприимства, расставаясь с попутчиками за пограничной заставой в посёлке Монды. Отобедав у костра на берегу Иркута, едем дальше. Там, где Белый Иркут впадает в Чёрный, у КПП стоит знак начала Окинского района – места проживания малой народности сойотов. Проходим опасный Тумелик, заставляет себя уважать этот отрезок дороги с огромными «чемоданами» и просто булыжниками, свалившимися сверху с огромной высоты. На обочине дорожный знак «камнепад» с цифрой -11км. Галерей, могущих защитить от камней, нет. Едем по этой «Военно-Бурятской» горной дороге с опаской. Поднявшись на Окинское плато, дорога раздваивается: направо – в Самарту, к озеру Ильчир и началу Китоя; прямо - на Орлик, нам туда.Пройден перевал, простору - то! Хорошо видна вершина Мунку-Сардык. Согласно карте, где - то рядом начало Оки, оно затеряно в болоте, и вдруг сразу - река. Дорога всё время идёт с ней рядом, а за поселком Сорок поднимается выше. Мы останавливаемся для обзора окрестностей, я перевожу окуляры бинокля на воду, а там рыба ходит кругами - кажется, можно сачком черпать!Едем дальше, вот и посёлок Орлик. Так хочется увидеть Чойган, хоть краешком глаза! Умом-то понимаю, что за то короткое время, которое у нас есть, мы не сможем добраться до заповедного места, остается только в окрестностях побродить. Разыскиваем по адресу рекомендованного нам проводника, а его дома нет - вот незадача!Окинский район, родина сойтов.- « Может, вам чем-то мой отец поможет?» - спрашивает жена проводника. Отец оказывается человеком, с которым мы случайно, а может и не случайно, встретились несколько лет назад на КПП. Мы интересуемся, куда бы здесь съездить? И вдруг слышим, что завтра Николай едет по делам на ЗИЛе в нужную нам сторону - ура! Провидение опять помогает! Ночуем в гостевом домике, «Ниву» оставляем в поселке. Дело в том, что в сторону Чойгана даже наш советский внедорожник по болотам не проходит.Выезд в шесть часов утра. Для полной оплаты машины (около десяти тысяч) денег у нас нет, но и пассажиров кроме нас нет. Вспоминаю Доронину в фильме «Три тополя на Плющихе», едущую в такси с зажатой в кулаке мелочью: «У меня только рубль двадцать». Я с купюрой достоинством в одну тысячу рублей выгляжу примерно так же. Но Коля благодушен, к тому же вчера и позавчера он гулял на свадьбе, а сейчас наступило хмурое утро. И Николай, вздохнув: «Ну, давай свою тысячу, однако», заскакивает в магазин (в шесть утра!) и выходит оттуда с позвякивающей авоськой. Я понимаю, что билет на проезд нами как бы взят, но также разумею, что расположения Колиной жены мне вовек не видать.Заезжаем за водителем, и, в конце концов, мы усаживаемся вчетвером в кабину ЗИЛ-131 и выдвигаемся из поселка. По мосту проезжаем через Оку, поднимаемся в гору и останавливаемся - первое святое место, надо «брызнуть» духам местности. Водитель Валера достает оранжевый поворотник, наливает в него, «брызгаем». Потом говорится, что «русский должен ответить». Отвечаем. Едем дальше. На открытой всем ветрам поляне стоит высокий столб с вырезанным деревянным лебедем. Николай рассказывает красивую легенду о том, что людей принесла сюда птица, отсюда и название Орлик; а в селе Сорок тотем – беркут. А я думала, что тотемы бывают только у индейцев, или в Африке! Оказывается, что здешняя, изолированная от внешнего мира высокими горами местность является прародиной сойотов, потомков самодийцев, древнейшего населения Восточных Саян, у них и шаманство, и тотемы в порядке вещей.Последний населенный пункт, и название на карте у него есть: Шаснур, а на деле это два дома. Дальше болото, где может пройти только такая машина, как наша. Захватывает дух при въездах на речные броды, но ЗИЛ проходит их величаво, даже, как бы, не замечая. Наш Автопром! И так, медленно, но верно, то по грязи, то по крутой горе с большим креном влево, мы в течение семи часов пробираемся к цели вдоль реки Сенца. Были и остановки: для смены ремня, для долгого, но безуспешного поиска утерянной пробки редуктора и вытачивания новой деревянной, ну и, само собой, - святые места! Мы не противимся темпу продвижения - другой машины и других водителей нет, поэтому принимаем все как должное. Тем более в этих краях не бывали, разглядываем все с любопытством. Ближе к финишу, утомленный дорогой и соблюдением обычаев, Валера передает руль моему спутнику, сказав: «Смени меня, ты тоже водитель!», и моментально засыпает рядом с проводником. Дорога заканчивается поляной с летником и пасущимися лошадьми.Встречающие машину буряты с удивлением смотрят на незнакомого человека за рулём, а тот выходит, будит сомлевших спутников: «Конечная!». Знакомимся с табунщиками. Я «накрываю поляну» - варю плов и достаю все наши припасы-деликатесы из рюкзака, компания-то вместо двух - восемь человек! В грязь лицом не ударили, хозяева остаются довольны: «Баярлаа!» (спасибо).Потом нам дают лошадей, вьючат, мы уторкиваемся в седла и выбираемся впятером из леса на простор альпийских лугов, восхищающих множеством цветов. Правый склон сплошь покрыт крупными, размерами с чайную чашку, синими аквилегиями. На перевале Чойган-дабан из плоских камней сложен высокий ОБО, свой камушек в эту пирамиду вкладываю и я. Сияет зеркало перевального озера слева от тропы, снег на гребне и много-много солнца. Не верится - ещё вчера утром мы пили кофе в городской квартире под звуки привычно-надоедливой рекламы из приемника, а сейчас - живое тепло лошади подо мной, её фырканье, стук копыт о камни, чавканье недавно оттаявшей почвы и простор необъятный! Подбираемся к зоне леса, это уже Тува, Бурятия позади. Начинается крутой быстрый спуск, лошадей ведем в поводу, а сами прыгаем налегке. Через полчаса сваливаемся к бурной речке Аржан-Хем на поляну с большой площадью солевых натеков - это и есть район холодных и термальных минеральных источников Чойган (или Жойган), «дикий» курорт. У края лужайки стоят стройные высокие пихты, лес забегает слегка на начало склонов, а выше - голые отвесы скал, чуть припудренные снегом. Вокруг громоздятся мощные горы. Это ж надо - так красоту сконцентрировать в одном месте! Беглый первый осмотр местности. Не противясь соблазну, мимоходом окунаюсь в теплый проточный бассейн - классно! Вода отводится от сруба бани по деревянным желобам. Мы ставим палатку, устраиваемся с комфортом, варим еду. Хозяева лошадей ужинают с нами и уходят обратно - говорят, если лошадей оставить здесь пастись, их могут увести тувинцы. Обещают вернуться за нами завтра утром. Хорошо, хоть день (в нашем случае: вечер-ночь-утро) да наш!Утром более основательно осматриваем целебные источники, их около тридцати, рядом с каждым «ярлык» с характеристикой: углекислотные, гидрокарбонатные, радоновые. Есть и грязи, и даже сухой углекислый газ, поступающий со дна природных воронок, правда струя его нерегулируемая – лечение им весьма опасно. Снова омовенье, теперь в прохладной воде, это «источник молодости». Из закрытого вырезной деревянной крышкой колодца с надписью «Аржаан» пьем самую вкусную в жизни минералку. Рядом пасутся олени, косят лиловыми глазами, бряцают боталами; рога у них огромные, ветвистые - на фоне острых пиков скалистого гребня Чойгана это так красиво!Возвращаемся к биваку, табунщиков всё нет, и Николай предлагает выдвигаться пешком. К нашей компании присоединились тувинец с дочкой лет пятнадцати, они желают посмотреть Орлик, а сюда, на источники, они добирались на оленях пять дней! Встаем «под рюкзаки» и – вверх. Ну, очень круто! Вдруг слышится шум вертолета, и наши спутники решают вернуться посмотреть, кто прилетел. Подъем продолжаем одни. Явно отвыкли от рюкзаков. Но не успели, как следует вспотеть, как навстречу знакомые проводники. У них в планах, оказывается, еще попить лечебной воды. А как же мы? Нам говорят: «Не маленькие, сами доедете - вот вам две лошади, они дорогу на летник знают». И мы вдвоем возвращаемся верхом обратно через перевал, пожалуй, это самая запоминающаяся часть путешествия. На переходе через ручьи останавливаемся, даем лошадям попить, полакомиться сочной травой рядом с тропой, поправляем сползающие рюкзаки - в общем, начинаем вживаться в роль если не ковбоев, то погонщиков мулов. В течение трех часов погода менялась с солнечной на пасмурную с мелким холодным дождем, потом снова ясно и тепло. Тихо и замечательно! После преодоления Чойган-Дабана узнаю, что вчера соседи по лагерю брали наш бинокль для разглядывания медведя, ушедшего на перевальный склон. Но мне об этом не было сказано, ибо, «много знаний – много печалей».Потом поздний обед на летнике, быстрые сборы, и вновь на машине, уже в кузове вместе с тувинцами, едем до Хойтогола, другого целебного источника. Пятикилометровый отворот туда похож на что угодно - на ров, на две метровой глубины канавы в лесу, но только не на дорогу! Хойтогольские источники более цивильны: там стоят дома, есть заведующая этим хозяйством. Здешняя, пахнущая сероводородом, вода теплая, в открытом бассейне от неё идет парок на прохладном вечернем воздухе. Утром находим направление - тропу к Долине вулканов, чуток проходим по ней в гору, но, к сожалению, у нас нет в запасе буквально пары дней, приходится грузиться в кузов с группой местных жителей, возвращающихся с лечения «на водах». Обратно едем тоже долго. Сидящий у кабины старый дед повествует соседям что-то про прошлое. Жаль, нам слышны лишь обрывки рассказа, так как мы ютимся у заднего борта кузова и заняты выживанием в подпрыгивающей машине. К вечеру, после изматывающей дороги, мы в Орлике. Тувинцы же посмотрят посёлок, и в обратный путь!Пересаживаемся в «Ниву», оставляем поселок позади километрах в двадцати и останавливаемся на ночлег в тихом месте у реки. Утром, заслышав странные звуки, выглядываю из палатки и вижу, как совсем рядом, вдоль русла, быстро летят два крупных гуся, это они громко хлопают крыльями. После завтрака сворачиваем с дороги и поднимаемся вдоль какого-то речного притока вверх километров на двадцать пять. Взгляду открываются близкие снежные гребни. Недалеко от дороги пасутся лохматые монгольские яки (сарлыки) и хайнаки (помесь яков и монгольских коров), молоко которых раза в три жирнее коровьего. В здешних местах развито кочевое животноводство, в закрытых стойлах яки не находятся. С наступлением весны скот гоняют на летники, где они поднимаются повыше в горы, там более тучные пастбища, и холоднее – якам в длинных шерстяных «юбках» комфортнее. Мы видим одиночные домики километров через пять друг от друга. Забрались достаточно высоко, становится ощутимо прохладно, и мы поворачиваем назад к Оке. Кстати, в этих краях две реки – тёзки европейских: одна – Тисса, а вторая – Ока, которая в отличие от дальней «родственницы» называется Ока саянская. Или Аха, так звучит её имя на языке сойотов, коренных обитателей этого края.Снова в путь. Встречных машин мало, в основном вчера-позавчера проехали наверх все желающие отметить большой национальный праздник - сухарбан. На пограничном посту в чайной перекусываем позами. Буфетчица говорит, что обычно на сухарбан должен быть большой дождь; да, похоже на то - над вершинами гор ходят темные брюхатые тучи. А пока мы едем по долине под прямыми яркими лучами предзакатного солнца, рельефно выделяющими складки гор. У поселка Монды горы, добежав до долины, резко затормозили и спокойно улеглись, вытянув перед собой откосы, похожие на лапы львов. Порой громадины-горы просыпаются, хребты их сотрясает дрожь, в глубине нутра слышится грозный рык.Решаем заночевать на берегу Иркута, где находится дом отдыха «Анчук». В наступивших густых сумерках пробираемся туда по отвильнувшей влево дороге, и попадаем буквально на руины - дома отдыха уже нет. Хотя здесь рядом с развалинами стоят палатки, люди с детьми приехали на выходные отдыхать. Объяснение такому одно - рыбалка. Уже ночь, поэтому остаемся здесь, скрашивая, как можем, окружающую неприглядность - ужинаем при расставленных на траве свечах. Но утром, без завтрака, бегом отсюда! Вот и дождь нас догнал, однако он нас не пугает. Мы заезжаем в ущелье реки Култучной на старую заброшенную дорогу, показ этого укромного места был мне давно обещан. Останавливаемся у реки, разжигаем костер - дождь не помеха, варим еду. Капли дождя сверху, капли на прибрежных кустах, клочья тумана на скалах, шум речки - вот здесь красиво и потрапезничать, и закончить путешествие.