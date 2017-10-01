СТРАНИЦЫ и ПОКЛОННИКИ

6 октября 7 лет Инстаграму

Вообще Инстаграм значительно отличается от тех социальных сетей, к которым мы привыкли. Здесь не нужно ничего писать, обмениваться сообщениями или мнениями. Единственное, что требуется, - выкладывать фотографии. Это что-то вроде фотоальбома. Из тех, что раньше были в каждой семье и пылились на полках до прихода гостей. Только здесь вы не найдёте нелепых снимков «без головы» или с закрытыми глазами. Здесь каждая фотография – шедевр! Позы отработаны до мелочей, все детали продуманы, нет ничего случайного. Хорошая фотография может набрать несколько тысяч отметок «нравится» и несколько сотен комментариев. Чем их больше, тем больше вероятность, что вашу страничку поместят в ТОП самых интересных и популярных. Соответственно, её увидит больше людей, будет больше подписчиков. Какая у всего этого конечная цель? Каждый ставит её себе сам.Елена БОРИСОВА завела свою страничку в Инстраграме в 2013 году. Тогда эта социальная сеть только набирала популярность. Но уже через пару лет девушка поняла, как именно нужно поднимать число подписчиков. В 2015 году их уже было 2,5 тысячи, а сейчас 11 тысяч! В чём секрет?- Я занимаюсь танцами, поэтому сначала выкладывала фото с репетиций. Народ не особо шёл. Потом как-то выложила откровенное фото, и подписчики повалили толпой! Поняла, что именно это и цепляет, начала делать больше подобных фотографий – в купальнике, в белье. Я показываю красивое, накачанное тело. Люди хотят это видеть, поэтому идут ко мне, подписываются, - Лена сетует, что и тех, кто критикует, полно, пишут под фото оскорбления.Лене 23 года, она студентка железнодорожного института, будущий инженер по безопасности. Встречалась с хоккеистом из местного «Ермака». Признаётся, что это тоже добавило ей популярности.- У нас на стадионе собирается до 7 тысяч болельщиков. Меня там начали узнавать, пошли ко мне на страницу. Стали приглашать на хоккейные фотосессии, в том числе с игроками или на льду в купальнике. Людям это нравится.Парни любуются, девочки завидуют. И все подписываются. Фанаты на страничке не только ангарчане. Много москвичей, людей из Красноярска, Челябинска.Как и все владельцы страничек с большим количеством подписчиков, Лена пытается на ней зарабатывать. Правда, как сама призналась, пока не очень получается.- Обращаются ко мне часто. За то, чтобы выложить у себя на страничке одну рекламу, я прошу 600 рублей. Говорят, дорого, отказываются. Помимо этого, много людей пишет, спрашивают, как я добилась таких результатов – накачала тело. Даже просят с ними в спортивный зал походить, хотя я непрофессиональный тренер. Да и не тренер вообще.Почему это людям интересно? Потому что это как подсматривать за кем-то в замочную скважину: кто и что ест, как одевается, сколько зарабатывает, какая дома обстановка. Автор снимков уже решает, что именно вам показать.Правда, не всегда эти фото отражают реальную действительность. Вместо доширака, который он ел на обед, появится салат из ресторана. Вместо автобуса, на котором он каждый день ездит на нелюбимую работу, будет шикарный автомобиль, пусть и случайно попавшийся на улице. А вместо «ничего» - букет цветов, пусть он на самом деле взят напрокат в цветочном салоне. В своё время даже были популярны услуги: «привезу пакет из дорогого магазина или цветы для фото в Инстаграм».Вадим МАТВИЕНКО, 26-летний предприниматель, создал свою страницу относительно недавно, в 2015 году. Тогда они были уже у всех. Сейчас у Вадима 13 тысяч подписчиков!- Все тогда что-то выкладывали, я тоже захотел. Есть же люди, которые стесняются, а я всегда это любил. Это возможность стать популярным, известным.Как и девчонки, парни привлекают к себе фанатов красивым телом. Огромные бицепсы? Пожалуйста.- Я занимаюсь спортом, много фотографий из зала, с тренировок. Потом мы создали группу «Измени себя», там обычные люди присоединяются к нашим бесплатным тренировкам на открытом воздухе. Мы знакомимся, общаемся.Инстаграм – огромный ресурс. 13 тысяч человек по меркам Ангарска – армия фанатов. По столичным меркам, конечно, маловато. У тамошних звёзд миллионная аудитория. Но наша популярность тоже работает.- Этим летом в песке на Малом море мы нашли ключи от машины. Выложил фото в «инсту». Через два дня нашли хозяина.Конечно, чтобы страница начала работать, мало просто иметь хорошее тело и регулярно выкладывать фото в сеть. Научный подход нужен.Например, ленту надо пополнять в вечернее время, с 19.00 до 21.00, когда народ пришёл с работы и может спокойно посмотреть. Под каждым фото обязательно надо что-то подписать. А ещё лучше задавать вопросы, чтобы твоя армия фанатов начала высказываться. Чем больше комментариев, тем больше просмотров.И нужно всё это не просто, чтобы хозяина потерянных на пляже ключей находить в два счёта. Это бизнес.- Моя страница приносит мне в среднем около 20 тысяч рублей в месяц. Это, конечно, не основной мой доход, но всё же деньги.20 тысяч – средняя зарплата в нашем городе. За эти деньги большинство пашет с утра и до вечера. А здесь всего-то надо умело себя фотографировать и иметь доступ к Интернету.Другой вариант – странички для общения. Например, у «мамской» 4 тысячи подписчиков. Екатерина, владелица страницы, призналась, что создавала её не как способ заработать.- Я сама сижу в декрете, решила создать ресурс, где все мамы смогли бы между собой общаться, давать советы, как вылечить ребёнка, на что обращать внимание. Вот сейчас популярная тема – выбор зимней одежды.Надо, конечно, признать, что за последние годы Интернет стал не просто популярен. Он уже хорошенько наступает на пятки телевидению, газетам, радио. Понятно почему. Своя аудитория, масса возможностей и никакой ответственности за то, что говоришь или пишешь.