Открыли занавес

Детские театры начали творческий сезонВ субботу, 14 октября, во Дворце творчества детей и молодёжи детские театральные коллективы открыли театральный сезон.Театр «Шкода» из микрорайона Китой (режиссёр Ольга ГОРБУНОВА) играл «Багаж» С.Я. МАРШАКА.
Как рассказала нашей газете ведущий эксперт ТО управления Роспотребнадзора по АГМО Елена ЛОЙКО, за день к ним обратился всего один человек!
- Предприниматель интересовался, нужны ли какие-то разрешающие документы по поводу установки батутов в торговом центре. Однако от нашей службы такие документы законодательством не предусмотрены. Впрочем, не исключено, что по этому поводу особые требования есть у Ростехрегулирования, куда мы и отправили предпринимателя.
В этот день также не поступило ни одного телефонного звонка. И это несмотря на то, что эксперты Роспотребнадзора загодя дали объявления во многие городские СМИ, отправили приглашения по электронной почте в школу предпринимателей Ангарска.
С недавнего времени Роспотребнадзор устраивает дни открытых дверей для предпринимателей раз в квартал. Однако большого интереса и внимания к данному мероприятию у представителей малого и среднего бизнеса не наблюдается. За все лето, к примеру, за консультациями сюда обратились только трое граждан.
Это не столько удивительно, сколько показательно. Предприниматели всё меньше доверяют власти, предпочитая надеяться лишь на себя. А последние митинги подчеркивают, что кредит доверия к чиновникам у людей находится на предельно низкой отметке.Оксана ТИХАЯ