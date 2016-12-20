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ДТП с пятью пострадавшими в Ангарске


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20 декабря 2016
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ДТП с пятью пострадавшими в Ангарске
В минувшее воскресенье на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Ангарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек, в том числе ребёнок.

Инспекторами ДПС предварительно установлено, что водитель автомашины Митсубиси-Монтеро, двигаясь из Ангарска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения через разделительный газон, где допустил столкновение с микрогрузовиком Митсубиси-Кантер, который двигался во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель микрогрузовика, его пассажирка, а также трехлетний ребенок госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Также серьезные травмы получили водитель и пассажир легковой автомашины.

Установлено, что ребенок находился в кабине грузовика без детского удерживающего устройства.

По предварительной версии, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима в сложных метеорологических условиях водителем Митсубиси-Монтеро. По факту аварии сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

По информации ОГИБДД УМВД России по г. Ангарску

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