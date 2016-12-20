«Ваша карта заблокирована»

На телефон заявительницы пришло СМС-сообщение –Потерпевшая перезвонила по указанному номеру и ей ответил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Специалист попросил назвать данные карты для разрешения вопроса. Выполнив требование, ангарчанка лишилась денежных средств.В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что абонентский номер предполагаемых мошенников зарегистрирован в Ростовской области.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».