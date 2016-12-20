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«Ваша карта заблокирована»


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20 декабря 2016
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«Ваша карта заблокирована»
Накануне в дежурную часть отдела полиции №2 управления МВД России по городу Ангарску обратилась местная жительница. 47-летняя женщина рассказала полицейским, что злоумышленники похитили у нее со счёта около 30 тысяч рублей.

На телефон заявительницы пришло СМС-сообщение – «Ваша карта заблокирована, информация по телефону 8950…». Потерпевшая перезвонила по указанному номеру и ей ответил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Специалист попросил назвать данные карты для разрешения вопроса. Выполнив требование, ангарчанка лишилась денежных средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что абонентский номер предполагаемых мошенников зарегистрирован в Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

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