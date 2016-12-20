Шесть пожаров из-за короткого замыкания

За сутки 19 декабря в Прибайкалье произошло 11 пожаров в трёх жилых домах, двух квартирах, горели четыре надворные постройки, автомобиль и гаражный бокс. В 6 случаях
возгорание началось из-за короткого замыкания, - считают дознаватели и напоминают: проверить состояние электропроводки и дать советы по устранению недостатков может государственный инспектор по пожарному надзору отдела надзорной деятельности по месту жительства. Консультация по вопросам пожарной безопасности бесплатна!
Необходимо обратить внимание, если электропроводка в доме, квартире или нежилых строениях ветхая, без изоляции или имеет скрутки. Стоит поменять старые выключатели и розетки. Ремонт можно доверять только профессиональным электрикам.
38.mchs.gov.ru
При возникновении пожара звоните в пожарно-спасательную службу на номер «101».