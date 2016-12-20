Шесть пожаров из-за короткого замыкания



При возникновении пожара звоните в пожарно-спасательную службу на номер «101».

возгорание началось из-за короткого замыкания, - считают дознаватели и напоминают: проверить состояние электропроводки и дать советы по устранению недостатков может государственный инспектор по пожарному надзору отдела надзорной деятельности по месту жительства. Консультация по вопросам пожарной безопасности бесплатна!Необходимо обратить внимание, если электропроводка в доме, квартире или нежилых строениях ветхая, без изоляции или имеет скрутки. Стоит поменять старые выключатели и розетки. Ремонт можно доверять только профессиональным электрикам.