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В Иркутске пропал мальчик


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20 декабря 2016
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В Иркутске пропал мальчик

Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего Мурзахмедова Санжарбека Рахманбердиевича, без вести пропавшего в Октябрьском районе областного центра.

Вечером 19 декабря в дежурную часть отдела полиции № 7 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратился 39-летний мужчина. Заявитель сообщил, что без вести пропал его 13-летний сын. Установлено, что около 6 часов утра в районе дома № 31 по улице Советской они вместе осуществляли работу по уборке придомовой территории. В какой-то момент мужчина заметил, что мальчика рядом нет.

Самостоятельные поиски ребёнка не дали результатов, и гражданин решил обратиться в полицию. Ранее несовершеннолетний из дома уже уходил.

Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции опросили знакомых и друзей подростка, проверили детские площадки и иные места для отдыха детей.

Приметы разыскиваемого: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, азиатский тип лица, волосы чёрные, глаза карие.

Был одет: куртка чёрная с капюшоном (на капюшоне мех коричневого цвета), брюки чёрные, ботинки чёрные, шапка чёрная.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Санджарбека Мурзахмедова, полиция просит обращаться в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам 29-21-40, 21-64-64 или 02.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

38.мвд.рф
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