В Иркутске пропал мальчик

Вечером 19 декабря в дежурную часть отдела полиции № 7 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратился 39-летний мужчина. Заявитель сообщил, чтоУстановлено, что около 6 часов утра в районе дома № 31 по улице Советской они вместе осуществляли работу по уборке придомовой территории. В какой-то момент мужчина заметил, что мальчика рядом нет.Самостоятельные поиски ребёнка не дали результатов, и гражданин решил обратиться в полицию. Ранее несовершеннолетний из дома уже уходил.Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции опросили знакомых и друзей подростка, проверили детские площадки и иные места для отдыха детей.Приметы разыскиваемого: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, азиатский тип лица, волосы чёрные, глаза карие.Был одет: куртка чёрная с капюшоном (на капюшоне мех коричневого цвета), брюки чёрные, ботинки чёрные, шапка чёрная.Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Санджарбека Мурзахмедова, полиция просит обращаться в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам