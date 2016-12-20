В Иркутске пропал мальчик

Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего Мурзахмедова Санжарбека Рахманбердиевича, без вести пропавшего в Октябрьском районе областного центра.
Вечером 19 декабря в дежурную часть отдела полиции № 7 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратился 39-летний мужчина. Заявитель сообщил, что без вести пропал его 13-летний сын.
Установлено, что около 6 часов утра в районе дома № 31 по улице Советской они вместе осуществляли работу по уборке придомовой территории. В какой-то момент мужчина заметил, что мальчика рядом нет.
Самостоятельные поиски ребёнка не дали результатов, и гражданин решил обратиться в полицию. Ранее несовершеннолетний из дома уже уходил.
Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции опросили знакомых и друзей подростка, проверили детские площадки и иные места для отдыха детей.
Приметы разыскиваемого: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, азиатский тип лица, волосы чёрные, глаза карие.
Был одет: куртка чёрная с капюшоном (на капюшоне мех коричневого цвета), брюки чёрные, ботинки чёрные, шапка чёрная.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Санджарбека Мурзахмедова, полиция просит обращаться в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам 29-21-40, 21-64-64 или 02.
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области38.мвд.рф