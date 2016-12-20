Задержаны лица, реализовавшие "Боярышник"

СУ СК РФ по Иркутской области

Установлено, что жители одного из микрорайонов Ленинского района города Иркутска приобретали концентрат для принятия ванн «Боярышник» с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения. Несмотря на предупреждение граждане употребили эту продукцию как алкогольную, однако в средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового.В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся обыски на торговых рынках, где предварительно приобреталась данная жидкость. Установлено свыше 200 мест реализации спиртного, за нарушения правил торговли сотрудниками полиции составлено несколько десятков административных протоколов. Из незаконного оборота изъято более 2 тысяч литров спиртного, а также выявлены точки реализации косметического средства «Боярышник». Также изъято свыше 2 тысяч емкостей этого средства общим объёмом более 500 литров.На 19 декабря в медицинские учреждения поступили 42 человека, из них 25 скончались. Следствием также допрашиваются пострадавшие, пришедшие в стабильное состояние. Назначены необходимые судебно-медицинские, судебно-химические экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.