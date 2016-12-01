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В.Мартусову дали 14 лет


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Вчера, 12:11
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Точку в громком деле покушения на убийство ангарского предпринимателя Евгения САРСЕНБАЕВА поставил суд.

В пятницу, 16 декабря, огласили приговор. Обвиняемого Владимира МАРТУСОВА приговорили к 14 годам лишения свободы. С учётом времени, которое подсудимый провёл на принудительном лечении в психиатрической лечебнице с 2008 года, и того, сколько отсидел за время следствия, сидеть ему осталось 6 лет.

Обвиняли Владимира Мартусова сразу в двух преступлениях – разбойных нападениях и покушении на убийство. Первое Владимир совершил ещё в 2008 году, но не смог предстать перед судом, поскольку его признали невменяемым и поместили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Пострадавшими по данному делу были признаны два человека, один из которых погиб. С 2008 по 2015 год Владимир находился в психиатрической лечебнице. Через несколько месяцев после выписки, 9 декабря, он напал на Е.Сарсенбаева. Следствие длилось почти 9 месяцев, в сентябре материалы были направлены в суд с формулировкой «преступление было совершено из личных неприязненных отношений виновного». В суде дело слушалось три месяца.

По совокупности преступлений сторона обвинения запрашивала для Владимира Мартусова 17 лет лишения свободы. Но просила учесть смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние, попытку возмещения морального вреда, а также малолетнего ребёнка. Сторона потерпевшего настаивала на том, что никаких смягчающих вину обстоятельств нет и нужно назначить максимально возможный срок лишения свободы.

Но суд принял во внимание смягчающие вину подсудимого обстоятельства. Помимо лишения свободы, суд обязал подсудимого возместить потерпевшему материальный вред – 241 тысячу рублей. Ещё 600 тысяч Мартусов должен будет выплатить в качестве морального вреда. Сам же Сарсенбаев нанесённый ему моральный вред оценил в 3 миллиона рублей.

- Я разочарован приговором. 6 лет за двоих потерпевших, один из которых погиб. 6 лет, а если хорошо себя будет вести, отсидит две трети и выйдет по УДО. Я ожидал большего. Трудно сейчас что-то сказать, нужно будет всё оценить, думаю, мы будем подавать апелляцию, - высказался Евгений Сарсенбаев сразу после оглашения приговора.

Ольга КНЯЗЕВА
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