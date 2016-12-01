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Столкнулись два автобуса


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Вчера, 12:18
 Количество просмотров: 184
    

Столкнулись два автобуса
Одно из главных правил вождения – соблюдай дистанцию.
Фото автора


В пятницу, 16 декабря, около 18.10, на перекрёстке улиц Горького и Московской столкнулись два автобуса. Один КАвЗ с надписью «Роснефть», а второй «Хёндай», следующий по маршруту № 1 («мрн Цементный-Студенческая»).

По информации, предоставленной службой связи с общественностью АНХК, водитель «единицы» не выдержал дистанцию и допустил касание с КАвЗом. При столкновении никто не пострадал, кроме железа. Сообщить, сколько людей было в автобусе с надписью «Роснефть», кому принадлежит автобус и куда следовал, в службе связи с общественностью АНХК отказались, сославшись на то, что вины водителя автобуса здесь нет.

Перевозчик по городскому маршруту №1 Олег ЕЛШИН, директор ООО «ГорАвто», прокомментировал нашей газете происшествие так:
- Виноват гололёд. Автобус «Роснефти» резко остановился, наш водитель затормозить не смог. Водитель будет заново отправлен на стажировку, ещё раз пройдёт инструктаж.

По словам Олега Аркадьевича Елшина, в автобусе № 1 не было ни одного человека.

Комментируют столкновение обе стороны очень неохотно, на их счастье, люди не пострадали. Хотя окажись пассажиры в салоне «единицы», нам думается, травм было бы не избежать. Автобус подъезжал к остановке, люди обычно уже встают, а полы в автобусах бывают очень скользкими.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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