Столкнулись два автобуса

Одно из главных правил вождения – соблюдай дистанцию.

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Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

По информации, предоставленной службой связи с общественностью АНХК, водитель «единицы» не выдержал дистанцию и допустил касание с КАвЗом. При столкновении никто не пострадал, кроме железа. Сообщить, сколько людей было в автобусе с надписью «Роснефть», кому принадлежит автобус и куда следовал, в службе связи с общественностью АНХК отказались, сославшись на то, что вины водителя автобуса здесь нет.Перевозчик по городскому маршруту №1 Олег ЕЛШИН, директор ООО «ГорАвто», прокомментировал нашей газете происшествие так:По словам Олега Аркадьевича Елшина, в автобусе № 1 не было ни одного человека.Комментируют столкновение обе стороны очень неохотно, на их счастье, люди не пострадали. Хотя окажись пассажиры в салоне «единицы», нам думается, травм было бы не избежать. Автобус подъезжал к остановке, люди обычно уже встают, а полы в автобусах бывают очень скользкими.