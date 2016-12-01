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13 пожаров за сутки


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Сегодня, 10:35
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13 пожаров за сутки
13 пожаров произошло за сутки на территории региона, 5 из них – в жилых домах, 1 – в квартире многоквартирного дома. В посёлке Юрты Тайшетского района погиб 75-летний пенсионер, двое человек получили травмы, спасено 12 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 9 случаев.

В 6 случаях предполагаемая причина пожара – короткое замыкание, причина 2 пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, еще 2 – неосторожное обращение с огнём, 1 поджог. Причины остальных пожаров устанавливаются.

Накануне вечером в посёлке Юрты Тайшетского района произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, где погиб пенсионер. Пожар развился на небольшой площади в полтора квадратных метра. Горели домашние вещи. В спальне на полу около кровати был обнаружен погибший. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём хозяина квартиры.

В тот же вечер в г. Усть-Илимске произошёл пожар в тамбуре первого этажа пятиэтажного дома. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде, горела входная дверь подъезда, перила, распределительный щиток. Звеном газодымозащитной службы по автолестнице с 4 и 5 этажей были эвакуированы жильцы, возгорание ликвидировано. Из 12 спасённых 4 ребёнка. В результате пожара были уничтожены входные деревянные двери, повреждены деревянные перила, электрический щиток.

Погибших нет, травмы на пожаре получил 30-летний мужчина. С диагнозом термические ожоги кистей рук и отравление угарным газом пострадавший был госпитализирован. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Обстоятельства произошедшего в Усть-Илимске пожара и виновное лицо устанавливаются, однако, как отмечают государственные инспекторы по пожарному надзору, рост количества пожаров в дни, когда понижается температура окружающего воздуха, происходит по электротехническим причинам, в частности, из-за короткого замыкания.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой предпринимать меры для недопущения пожаров в жилье!
При пожаре звонить на номер «101»!


38.mchs.gov.ru
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