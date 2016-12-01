13 пожаров за сутки



Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой предпринимать меры для недопущения пожаров в жилье!

При пожаре звонить на номер «101»!

В 6 случаях предполагаемая причина пожара – короткое замыкание, причина 2 пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, еще 2 – неосторожное обращение с огнём, 1 поджог. Причины остальных пожаров устанавливаются.Накануне вечером в посёлке Юрты Тайшетского района произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, где погиб пенсионер. Пожар развился на небольшой площади в полтора квадратных метра. Горели домашние вещи. В спальне на полу около кровати был обнаружен погибший. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём хозяина квартиры.В тот же вечер в г. Усть-Илимске произошёл пожар в тамбуре первого этажа пятиэтажного дома. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде, горела входная дверь подъезда, перила, распределительный щиток. Звеном газодымозащитной службы по автолестнице с 4 и 5 этажей были эвакуированы жильцы, возгорание ликвидировано. Из 12 спасённых 4 ребёнка. В результате пожара были уничтожены входные деревянные двери, повреждены деревянные перила, электрический щиток.Погибших нет, травмы на пожаре получил 30-летний мужчина. С диагнозом термические ожоги кистей рук и отравление угарным газом пострадавший был госпитализирован. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.Обстоятельства произошедшего в Усть-Илимске пожара и виновное лицо устанавливаются, однако, как отмечают государственные инспекторы по пожарному надзору, рост количества пожаров в дни, когда понижается температура окружающего воздуха, происходит по электротехническим причинам, в частности, из-за короткого замыкания.