Через полгода раскрыто убийство пропавшего мужчины

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Разыскиваемый мужчина проживал в областном центре в квартире, принадлежащей его сожительнице. Также оперативники установили круг лиц, с которыми пропавший выходил на связь в последнее время.Сотрудники подразделения по тяжким преступлениям против личности отдела уголовного розыска совместно с представителями Следственного комитета выяснили, что в день своего исчезновения мужчина находился в садоводстве «Березники» Иркутского района с двумя иркутянами.В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и доставили в отдел полиции двух иркутян в возрасте 28 и 30 лет для выяснения всех обстоятельств произошедшего.При работе с задержанными сыщикам удалось изобличить их, установив причастность к исчезновению разыскиваемого. Следователям они дали признательные показания, на основании которых вскоре былоПо версии правоохранителей, незадолго до совершения убийства между мужчинами внезапно вспыхнула ссора на почве неприязненных отношений. После этого подозреваемые вывезли тело в лесной массив, расположенный между поселками Березовый и Маркова с целью его сокрытия.Следственными органами СУ СКР по Иркутской области возбуждено дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).