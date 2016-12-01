Задержан подозреваемый в двойном убийстве

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Незамедлительно прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что погибшими являются отец и сын в возрасте 57 и 30 лет, проживающие в этой квартире.Отрабатывая различные версии произошедшего, сыщики выяснили, что к противоправному деянию может быть причастен знакомый потерпевших. Через несколько часов после этого в результате грамотных действий оперативников 28-летний ранее неоднократно судимый молодой человек был задержан.Следователями Следственного комитета России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК России «убийство», санкция которой предполагает наказание в виде 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.