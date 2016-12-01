Более 11 лет ушло на раскрытие убийства девушки

Следственными органами СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя г. Тайшета. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе предварительного следствия установлено, что в мае 2005 года обвиняемый на почве ссоры с 18-летней девушкой нанес около 40 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Более 11 лет преступление оставалось нераскрытым. В результате проведенных сотрудниками полиции и следователями СКР оперативно-розыскных и следственных мероприятий в сентябре 2016 года убийство девушки было раскрыто. В кратчайшие сроки следователями были собраны доказательства вины обвиняемого.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.