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Более 11 лет ушло на раскрытие убийства девушки


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Сегодня, 12:27
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Более 11 лет ушло на раскрытие убийства девушки
Следственными органами СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя г. Тайшета. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного следствия установлено, что в мае 2005 года обвиняемый на почве ссоры с 18-летней девушкой нанес около 40 ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Более 11 лет преступление оставалось нераскрытым. В результате проведенных сотрудниками полиции и следователями СКР оперативно-розыскных и следственных мероприятий в сентябре 2016 года убийство девушки было раскрыто. В кратчайшие сроки следователями были собраны доказательства вины обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Иркутской области
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