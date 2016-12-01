Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

Собраны доказательства


0

Сегодня, 11:45
 Количество просмотров: 38
    

Окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Ангарске, на улице Алешина, осенью прошлого года, материалы уголовного дела переданы в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области на официальном сайте ведомства.

Напомним, вечером 20 октября 2015 года водитель автомобиля «Тойота-Ленд-Крузер» на высокой скорости выехал на тротуар, где сбил женщину и протаранил 5 припаркованных автомобилей. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Цитируем информацию с сайта ведомства 38.мвд.рф/news/item/9129726:

«В ходе предварительной проверки было установлено, что при поступлении в медицинское учреждение в крови 39-летнего ангарчанина, управлявшего внедорожником, был обнаружен алкоголь».

Следствие по факту ДТП продолжалось на протяжении 13 месяцев. Несмотря на то, что подследственный так и не признал свою вину, следственным органам в процессе тщательной и кропотливой проверки всех обстоятельств происшествия удалось установить истину.

Для этого было опрошено более 50 свидетелей, проведено около десятка различных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, химическая и психиатрическая.

В настоящее время следственными органами собраны неопровержимые доказательства вины подозреваемого. Материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса России («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), с утверждённым обвинительным заключением направлены в Ангарский городской суд».

Собств. инф.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Пил, пью, буду пить...
Медведев призвал наказать продавцов боярышника
В Слюдянке задержана фура с контрафактным алкоголем
Все новости категории

Спортивные новости
Гонка за Луной
Бой с тенью
Завершая год
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
на имя ТОКАРЕВА
Александра Валерьевича
прислали по почте
армейские фотографии
АДРЕС УКАЗАН НЕВЕРНО!
Вы можете обратиться
в почтовое отделение №30
на пл. Ленина.

Архив новостей

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Статей за Декабрь 2016 (319)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)
Статей за Июль 2016 (438)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru