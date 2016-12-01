Собраны доказательства

Окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Ангарске, на улице Алешина, осенью прошлого года, материалы уголовного дела переданы в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области на официальном сайте ведомства.
Напомним, вечером 20 октября 2015 года водитель автомобиля «Тойота-Ленд-Крузер» на высокой скорости выехал на тротуар, где сбил женщину и протаранил 5 припаркованных автомобилей. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.
Цитируем информацию с сайта ведомства 38.мвд.рф/news/item/9129726
:«В ходе предварительной проверки было установлено, что при поступлении в медицинское учреждение в крови 39-летнего ангарчанина, управлявшего внедорожником, был обнаружен алкоголь».
Следствие по факту ДТП продолжалось на протяжении 13 месяцев. Несмотря на то, что подследственный так и не признал свою вину, следственным органам в процессе тщательной и кропотливой проверки всех обстоятельств происшествия удалось установить истину.
Для этого было опрошено более 50 свидетелей, проведено около десятка различных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, химическая и психиатрическая.
В настоящее время следственными органами собраны неопровержимые доказательства вины подозреваемого. Материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса России («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), с утверждённым обвинительным заключением направлены в Ангарский городской суд».
Собств. инф.