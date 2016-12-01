Собраны доказательства

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ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"

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пос. Мегет,

30, 32, 34 мкр.

пос. Старица

тел. 52-29-55,

8-950-134-77-30

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

ВНИМАНИЕ!

на имя ТОКАРЕВА

Александра Валерьевича

прислали по почте

армейские фотографии

АДРЕС УКАЗАН НЕВЕРНО!

Вы можете обратиться

в почтовое отделение №30

на пл. Ленина.