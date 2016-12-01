Прострелили ногу

Игорь КАРИН

По данным пресс-службы ГУ МВД Иркутской области, погоня началась после невыполнения водителем требования инспектора ГИБДД.В четыре часа утра экипаж ДПС, дежуривший на автодороге Ангарск-Савватеевка, у жилищного комплекса «Бобры», заметил на трассе одиночную «Тойоту-Камри», двигавшуюся на большой скорости. По ночам на этом участке дороги почти нет движения, и инспектора решили поинтересоваться, кто и куда так спешит в такое время. Однако водитель «Тойоты» проигнорировал сигнал жезла и только прибавил скорости. Началась погоня. По словам полицейских, если бы не почти пустая дорога и городские улицы, погоня могла бы для беглецов закончиться катастрофой. «Тойоту» на гололеде бросало из стороны в сторону. На призывы по громкой связи водитель не реагировал. Тогда полицейские, дождавшись, пока машина покинет пределы города, грамотно прижали ее к обочине. Из машины выскочили двое мужчин. Пока один кинулся в лес, второй решил сразиться с полицией врукопашную.Гражданина предупредили, что против него применят табельное оружие. Бесполезно. Тогда был произведен выстрел. Пуля прошла ногу навылет. Рану перевязали сами полицейские. Кстати, хотевший убежать мужчина, оказавшийся водителем, до леса добежать не успел и был задержан.Раненого пассажира увезли в больницу, где он будет лечиться, находясь под охраной. Водителя на три дня поместили в приемник-распределитель. На нем уже висит целый шлейф правонарушений по линии несоблюдения ПДД. Сейчас отдел дознания устанавливает, по какой причине удирал от полиции «экипаж» «Тойоты». По факту правомерности применения оружия проводится служебная проверка.