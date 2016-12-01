Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

Прострелили ногу


0

Сегодня, 11:47
 Количество просмотров: 57
    

В пятницу, 16 декабря, погоня по ночным улицам города закончилась стрельбой.

По данным пресс-службы ГУ МВД Иркутской области, погоня началась после невыполнения водителем требования инспектора ГИБДД.

В четыре часа утра экипаж ДПС, дежуривший на автодороге Ангарск-Савватеевка, у жилищного комплекса «Бобры», заметил на трассе одиночную «Тойоту-Камри», двигавшуюся на большой скорости. По ночам на этом участке дороги почти нет движения, и инспектора решили поинтересоваться, кто и куда так спешит в такое время. Однако водитель «Тойоты» проигнорировал сигнал жезла и только прибавил скорости. Началась погоня. По словам полицейских, если бы не почти пустая дорога и городские улицы, погоня могла бы для беглецов закончиться катастрофой. «Тойоту» на гололеде бросало из стороны в сторону. На призывы по громкой связи водитель не реагировал. Тогда полицейские, дождавшись, пока машина покинет пределы города, грамотно прижали ее к обочине. Из машины выскочили двое мужчин. Пока один кинулся в лес, второй решил сразиться с полицией врукопашную.

Гражданина предупредили, что против него применят табельное оружие. Бесполезно. Тогда был произведен выстрел. Пуля прошла ногу навылет. Рану перевязали сами полицейские. Кстати, хотевший убежать мужчина, оказавшийся водителем, до леса добежать не успел и был задержан.

Раненого пассажира увезли в больницу, где он будет лечиться, находясь под охраной. Водителя на три дня поместили в приемник-распределитель. На нем уже висит целый шлейф правонарушений по линии несоблюдения ПДД. Сейчас отдел дознания устанавливает, по какой причине удирал от полиции «экипаж» «Тойоты». По факту правомерности применения оружия проводится служебная проверка.

Игорь КАРИН
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Пил, пью, буду пить...
Медведев призвал наказать продавцов боярышника
В Слюдянке задержана фура с контрафактным алкоголем
Все новости категории

Спортивные новости
Гонка за Луной
Бой с тенью
Завершая год
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
на имя ТОКАРЕВА
Александра Валерьевича
прислали по почте
армейские фотографии
АДРЕС УКАЗАН НЕВЕРНО!
Вы можете обратиться
в почтовое отделение №30
на пл. Ленина.

Архив новостей

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Статей за Декабрь 2016 (322)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)
Статей за Июль 2016 (438)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru