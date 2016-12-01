Только для своих

За год в Ангарске закрыли 11 незаконных игровых салоновОчередные два дела о незаконной игорной деятельности направлены местным следственным комитетом в суд. По одному вынесен приговор – ангарчанку обязали выплатить штраф 6 тысяч рублей. Фигуранту второго дела грозит до 2 лет лишения свободы.
Несмотря на активность правоохранителей в отношении игровых салонов, растут они как грибы после дождя. Выявить такие салоны можно только одним способом – по сообщениям бдительных граждан.
29-летняя Елена МИРОНОВА (фамилия изменена) организовала салон в нежилом помещении в 278 квартале. Двери закрыты, окна занавешены, на входе камеры. Внутри 22 игровых автомата. Здесь же работал охранник, за смену, с 12 до 2 часов ночи, Елена платила ему 1200 рублей. Сама выполняла обязанности администратора и следила за кассой. Следователи подозревают, что сама женщина незаконную деятельность организовать бы не смогла, она работает уборщицей. Но главного организатора женщина назвать отказалась.- Такие салоны работают примерно два-три месяца. Потом мы их находим, ликвидируем. Но, как правило, самих организаторов на месте нет, под суд идут администраторы,
- комментирует нашей газете заместитель начальника следственного комитета по городу Ангарску Анна ИВАНОВСКАЯ.
Именно по этой причине салоны открываются снова. Один из салонов работал в торговом центре «Легенда» в старой части города. Его оперативники с июля закрывали уже трижды. Последний раз оттуда вынесли 16 единиц игрового оборудования.
В октябре этого года правоохранителям вместе с персоналом салона удалось задержать и самого организатора – 31-летнего отца троих детей Сергея ГРОМОВА (фамилия изменена). Свой салон он организовал в помещении продуктового магазина в 6а микрорайоне. На работу нанял двоих крупье. Сам Громов выполнял функции администратора. Позже на допросе у следователя задержанные крупье скажут, что играть приходили одни и те же люди. Клиентуру Громов подыскивал сам, все они были с ним знакомы. Ежедневно играть приходили от 5 до 15 человек. - Играли в основном люди среднего класса, многие продавали вещи из дома, чтобы сделать ставку. Часто приходила туда и молодёжь 20-25 лет. Как именно организаторы нарабатывали клиентуру, неизвестно,
- рассказывает Анна Ивановская. - Нам часто звонят граждане и сообщают, что, возможно, возле их дома работает игровой салон. Закрытые двери, занавешенные окна и приходящие туда люди наводят на подозрение. Каждое такое сообщение мы проверяем, - Анна Ивановская отметила, что отрабатываются даже анонимные сообщения. Следственный комитет с ними работать не имеет права, а вот оперативные службы – да.
Позвонить и сообщить о работе игрового салона можно по телефону следственного комитета 59-18-48.
Ольга КНЯЗЕВА