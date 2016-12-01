Только для своих

За год в Ангарске закрыли 11 незаконных игровых салонов



Ольга КНЯЗЕВА

Несмотря на активность правоохранителей в отношении игровых салонов, растут они как грибы после дождя. Выявить такие салоны можно только одним способом – по сообщениям бдительных граждан.29-летняя Елена МИРОНОВА (фамилия изменена) организовала салон в нежилом помещении в 278 квартале. Двери закрыты, окна занавешены, на входе камеры. Внутри 22 игровых автомата. Здесь же работал охранник, за смену, с 12 до 2 часов ночи, Елена платила ему 1200 рублей. Сама выполняла обязанности администратора и следила за кассой. Следователи подозревают, что сама женщина незаконную деятельность организовать бы не смогла, она работает уборщицей. Но главного организатора женщина назвать отказалась.- комментирует нашей газете заместитель начальника следственного комитета по городу Ангарску Анна ИВАНОВСКАЯ.Именно по этой причине салоны открываются снова. Один из салонов работал в торговом центре «Легенда» в старой части города. Его оперативники с июля закрывали уже трижды. Последний раз оттуда вынесли 16 единиц игрового оборудования.В октябре этого года правоохранителям вместе с персоналом салона удалось задержать и самого организатора – 31-летнего отца троих детей Сергея ГРОМОВА (фамилия изменена). Свой салон он организовал в помещении продуктового магазина в 6а микрорайоне. На работу нанял двоих крупье. Сам Громов выполнял функции администратора. Позже на допросе у следователя задержанные крупье скажут, что играть приходили одни и те же люди. Клиентуру Громов подыскивал сам, все они были с ним знакомы. Ежедневно играть приходили от 5 до 15 человек.- рассказывает Анна Ивановская. -Позвонить и сообщить о работе игрового салона можно по телефону следственного комитета 59-18-48.