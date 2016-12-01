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Заметали следы


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Вчера, 18:27
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На днях в микрорайоне Китой случился пожар. Горел дом на улице 1-я Озерная. После тушения пожара на пепелище было обнаружено тело мужчины.

Это был гражданин, приехавший в город из одной из республик СНГ. Пожарных удивило то, что подворье дома было завалено всякими железками, которые обычно можно наблюдать на пунктах приема цветного металла. Так оно и оказалось.

Поначалу предполагали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Однако первый же осмотр экспертами тела погибшего показал, что электричество здесь ни при чем. Гражданину нанесли множественные ножевые ранения. Можно предположить, что между сборщиком и клиентом возник конфликт, который завершился поножовщиной, а дом, чтобы замести следы, подожгли. Заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ («умышленное убийство», до 15 лет).

Игорь КАРИН
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