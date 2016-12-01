Примите меры безопасности, отправляясь в дорогу

Не отправляйтесь в дорогу в одиночку. Перед длительным переездом в холодное время года заранее позаботьтесь о теплоизоляции кузова или хотя бы капота. Перед поездкой проверьте работу двигателя и аккумулятора, запаситесь топливом, залейте хороший антифриз, утеплите сидения.Изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей. Спланируйте время, место отдыха и заправки в пути. Сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения.Возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним. Положите в багажник или салон автомобиля липкую ленту, широкий бумажный скотч, покрывала для окон или полиэтиленовую пленку, стеганые одеяла, теплую одежду, аптечку, снеговую лопату, фонарь, свечи, охотничьи спички в герметичной упаковке, термос с горячим питьём.При ухудшении погодных условий лучше постараться совершить остановку вблизи населенных пунктов, АЗС, придорожных кафе, в местах организованных стоянок автомобилей, чтобы переждать непогоду.