Примите меры безопасности, отправляясь в дорогу

Уважаемые водители! В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, предупреждающем о морозах, настоятельно рекомендуем отказаться от поездок на дальние расстояния. Если такой возможности нет – убедитесь в том, что вы подготовлены к такой поездке.
Не отправляйтесь в дорогу в одиночку. Перед длительным переездом в холодное время года заранее позаботьтесь о теплоизоляции кузова или хотя бы капота. Перед поездкой проверьте работу двигателя и аккумулятора, запаситесь топливом, залейте хороший антифриз, утеплите сидения.
Изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей. Спланируйте время, место отдыха и заправки в пути. Сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения.
Возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним. Положите в багажник или салон автомобиля липкую ленту, широкий бумажный скотч, покрывала для окон или полиэтиленовую пленку, стеганые одеяла, теплую одежду, аптечку, снеговую лопату, фонарь, свечи, охотничьи спички в герметичной упаковке, термос с горячим питьём.
При ухудшении погодных условий лучше постараться совершить остановку вблизи населенных пунктов, АЗС, придорожных кафе, в местах организованных стоянок автомобилей, чтобы переждать непогоду.
Если вы все-таки оказались в беде на пустой трассе, двигатель заглох и не заводится:- наберите единый номер экстренных оперативных служб "101" или "112", сообщите о своей проблеме диспетчеру и передайте координаты местонахождения;
- утеплите автомобиль изнутри пледом, скотчем, полиэтиленовой пленкой. Прежде всего, нужно законопатить окна. Сделать это можно с помощью бумажного скотча;
- утеплите автомашину снаружи. Как это сделать, знает каждый северянин – закидать автомобиль снегом - просто и надежно. Достаточно набросать снежный вал вокруг авто до уровня дверного порога, чтобы отгородить пространство под днищем от холодного воздуха;
- далее вам понадобится разжечь костер, который даст вам тепло и послужит сигналом бедствия. Помните – нельзя разводить огонь в непосредственной близости от машины! В салоне не стоит надолго зажигать свечи и спиртовые лампы;
- периодически совершайте прогулку по трассе, чтобы размяться. Выставьте знак аварийной остановки, включите аварийную сигнализацию. Для экономии топлива прогревайте двигатель и салон автомобиля примерно один раз в час на 10 минут.38.mchs.gov.ru