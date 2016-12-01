Пойманы поджигатели дачных домиков в Братске

В ходе ликвидации пожаров спасатели МЧС пострадавших не обнаружили, а тщательный осмотр места происшествия, проведённый сотрудниками органов внутренних дел, показал, что вероятной причиной возгорания зданий мог быть поджог. Об этом свидетельствовал ряд улик, обнаруженных полицейскими, а также показания свидетелей и собственников жилья.Отработав различные версии произошедшего, сыщики в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что к совершению преступления причастны двое 23-летних местных жителей. После задержания сообщники признались следователям в том, чтоПо данному факту органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Санкция указанной процессуальной нормы предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.