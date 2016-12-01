Факты незаконной реализации икры омуля

Установлено, что на рынках г. Иркутска и п. Листвянка Иркутского района осуществлялся сбыт икры омуля, незаконно добытого в период нереста на территории Республики Бурятия.В целях устранения нарушений природоохранного законодательства прокуратура вынесла постановления о возбуждении в отношении 7 индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся реализацией омуля, дела об административных правонарушениях по ч.2. ст.14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан), ч.1. ст.10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства). Все ониКроме того, прокуратура внесла представления в адрес руководителей Центрального рынка г. Иркутска и муниципального предприятия «Рынок п. Листвянка». Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.Также в ходе проверки в одном из рыбоперерабатывающих цехов, расположенном вблизи Иркутска, обнаруженоМатериалы прокурорской проверки направлены в органы дознания полиции. По факту обнаружения незаконно выловленной рыбы возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).Охрана водных биоресурсов озера Байкал находится на особом контроле Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры.