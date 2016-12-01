Сотрудники ГИМС предупреждают: выезд на лед вне ледовых переправ смертельно опасен, а потому категорически запрещен!

Так, сдекабря в Иркутской области работалипатрульные группы из числа инспекторов ГИМС, спасателей, сотрудников полиции, представителей органов местного самоуправления, работников транспортной прокуратуры, студентов спасательных отрядов. Ими было выполнено болеепатрулирований, выявленонесанкционированных мест массового выхода людей на лед, перекрытоместа съезда автотранспорта к водным объектам, на водителей, допустивших выезд на лёд вне ледовой переправы, составленоадминистративных протокола. В опасных местах установленозапрещающих и информационных знаков и аншлагов.За время проведения акции было введено в эксплуатацию 7 ледовых переправ для безопасного пересечения рек. На сегодняшний день в регионе действуют, их полный список с указанием допустимой нагрузки опубликован на сайте Главного управления.