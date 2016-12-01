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23 водителя выехали на лёд вне переправы.


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Сегодня, 10:55
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23 водителя выехали на лёд вне переправы.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам подвели итоги акции «Безопасный лед». Напомним, она проходит в предпоследнюю неделю каждого месяца. В период ее проведения к мероприятиям по обеспечению безопасности людей на водных объектах привлекаются дополнительные силы и средства.

Так, с 19 по 25 декабря в Иркутской области работали 254 патрульные группы из числа инспекторов ГИМС, спасателей, сотрудников полиции, представителей органов местного самоуправления, работников транспортной прокуратуры, студентов спасательных отрядов. Ими было выполнено более 900 патрулирований, выявлено 56 несанкционированных мест массового выхода людей на лед, перекрыто 53 места съезда автотранспорта к водным объектам, на водителей, допустивших выезд на лёд вне ледовой переправы, составлено 23 административных протокола. В опасных местах установлено 283 запрещающих и информационных знаков и аншлагов.

За время проведения акции было введено в эксплуатацию 7 ледовых переправ для безопасного пересечения рек. На сегодняшний день в регионе действуют 16 ледовых трасс, их полный список с указанием допустимой нагрузки опубликован на сайте Главного управления.

Сотрудники ГИМС предупреждают: выезд на лед вне ледовых переправ смертельно опасен, а потому категорически запрещен!


38.mchs.gov.ru
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