За сутки 6 граждан стали жертвами мошенников

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не совершать действий, которые могут привести к потере денег. Данные банковской карты необходимо хранить в секрете! Помните, мошенники активны!

перевела злоумышленникам в качестве предоплаты 7 тысяч 500 рублей за посуточную аренду жилого дома. На аналогичную уловку мошенников попались две жительницы Слюдянки, которые перевели преступникам 4 и 4 с половиной тысячи рублей.Также днём 26 декабря в дежурную часть УМВД Россиипоступило сообщение о совершении интернет-мошенничества от 29-летнего мужчины. На сайте «Авито.ру» ангарчанин разместил объявление о продаже гаража. Спустя некоторое время ему на телефон позвонил незнакомец и сказал, что готов купить гараж и готов перевести предоплату. Покупатель попросил назвать для этого данные банковской карты, после чего похитилЖертвой «онлайн-обмана» стала ж, которая оформляла кредит и лишилась 7 тысяч рублей.за освобождение племянника от уголовной ответственности за совершение автомобильной аварии, перевела мошенникам 20 тысяч рублей.