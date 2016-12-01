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За сутки 6 граждан стали жертвами мошенников


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Сегодня, 11:07
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За сутки 6 граждан стали жертвами мошенников

Жители Приангарья зачастую планируют отмечать праздники не у себя дома, а в съёмной квартире или ином жилище. При рассмотрении различных объявлений необходимо соблюдать элементарные правила имущественной безопасности. Только за сутки трое жителей области перевели деньги мошенникам, которые якобы сдавали жильё в аренду.

25-летняя иркутянка перевела злоумышленникам в качестве предоплаты 7 тысяч 500 рублей за посуточную аренду жилого дома. На аналогичную уловку мошенников попались две жительницы Слюдянки, которые перевели преступникам 4 и 4 с половиной тысячи рублей.

Также днём 26 декабря в дежурную часть УМВД России по г. Ангарску поступило сообщение о совершении интернет-мошенничества от 29-летнего мужчины. На сайте «Авито.ру» ангарчанин разместил объявление о продаже гаража. Спустя некоторое время ему на телефон позвонил незнакомец и сказал, что готов купить гараж и готов перевести предоплату. Покупатель попросил назвать для этого данные банковской карты, после чего похитил более 50 тысяч рублей.

Жертвой «онлайн-обмана» стала жительница Усолья-Сибирского, которая оформляла кредит и лишилась 7 тысяч рублей.

Пенсионерка из Братска за освобождение племянника от уголовной ответственности за совершение автомобильной аварии, перевела мошенникам 20 тысяч рублей.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не совершать действий, которые могут привести к потере денег. Данные банковской карты необходимо хранить в секрете! Помните, мошенники активны!

38.мвд.рф
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