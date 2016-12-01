Наемные убийцы пойдут под суд

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Джамила Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.33, ч.1 ст.105 УК РФ (подстрекательство к убийству), Барата Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, п. «з» ч.2 ст.105 (организация убийства по найму), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов), Эльшана Э., обвиняемого совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство по найму), Мурада А. в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.1 ст.105 УК РФ (пособничество в убийстве), ч.1 ст.222 УК РФ.
Как установлено следствием, в 2014 году Джамил Н. на почве ревности решил совершить убийство гражданина О. с этой целью он обратился к Барату Н., который привлек к исполнению преступления проживающего в г. Улан-Удэ Эльшана Э. и Мурада А.
Барат Н., подыскав соучастников преступления, распределил между ними роли, тщательно спланировал и подготовил совершение убийства, пообещав выплатить вознаграждение в размере 200 тыс. рублей.
23 сентября 2014 года в г. Иркутске Эльшан Э. вместе с Мурадом А. дождался когда О. поставит свой автомобиль на подземной парковке и дважды выстрелил в него из обреза двуствольного ружья. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения – заключение под стражу.Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.www.irkproc.ru