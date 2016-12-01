Наемные убийцы пойдут под суд

Как установлено следствием, в 2014 году Джамил Н. на почве ревности решил совершить убийство гражданина О. с этой целью он обратился к Барату Н., который привлек к исполнению преступления проживающего в г. Улан-Удэ Эльшана Э. и Мурада А.Барат Н., подыскав соучастников преступления,23 сентября 2014 года в г. Иркутске Эльшан Э. вместе с Мурадом А. дождался когда О. поставит свой автомобиль на подземной парковке и дваждыВ отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения – заключение под стражу.