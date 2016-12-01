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Ликвидирована ОПГ организующая азартные игры


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Сегодня, 11:58
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Ликвидирована ОПГ организующая азартные игры

Следственным управлением СК России по Иркутской области и другими правоохранительными органами продолжается работа по пресечению незаконной игорной деятельности на территории региона. В рамках расследования уголовного дела следователями СКР совместно с сотрудниками МВД, ФСБ, а также при участии бойцов СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области задержана организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной организацией и проведением азартных игр в г. Иркутске.

Сотрудниками правоохранительных органов установлена причастность задержанных к осуществлению деятельности в четырех крупных игорных заведениях, располагавшихся на территории г. Иркутска по следующим адресам: г. Иркутск, ул. Литвинова, 17; г. Иркутск, ул. Литвинова, 20 (Тимирязева, 27) строение №1; г. Иркутск, ул. Литвинова, 20 (Тимирязева, 27) строение №4; г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 20/3.

Организаторами проведения азартных игр предпринимались исчерпывающие меры для сокрытия следов преступления, как материального, так и интеллектуального характера, активно использовались средства конспирации преступной деятельности.

В ходе более чем 30 обысков проведенных в автомобилях, жилищах лиц, входящих в состав организованной группы изъяты крупные суммы денежных средств, в том числе в иностранной валюте (более 1 млн. рублей, более 17000 Гонгконских долларов, более 100 юаней, более 7000 долларов США, более 350 евро), электронные носители информации и иные предметы и документы свидетельствующие о прямой причастности членов организованной группы к совершению преступлений.

По уголовному делу к уголовной ответственности привлечено более 10 лиц. В отношении 6 лидеров организованной группы Кировским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности участников организованной группы к иным эпизодам преступной деятельности.

СУ СК РФ по Иркутской области
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