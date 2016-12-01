Ликвидирована ОПГ организующая азартные игры

Следственным управлением СК России по Иркутской области и другими правоохранительными органами продолжается работа по пресечению незаконной игорной деятельности на территории региона. В рамках расследования уголовного делаСотрудниками правоохранительных органов установлена причастность задержанных к осуществлению деятельности в четырех крупных игорных заведениях, располагавшихся на территории г. Иркутска по следующим адресам: г. Иркутск, ул. Литвинова, 17; г. Иркутск, ул. Литвинова, 20 (Тимирязева, 27) строение №1; г. Иркутск, ул. Литвинова, 20 (Тимирязева, 27) строение №4; г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 20/3.Организаторами проведения азартных игр предпринимались исчерпывающие меры для сокрытия следов преступления, как материального, так и интеллектуального характера, активно использовались средства конспирации преступной деятельности.В ходе более чем 30 обысков проведенных в автомобилях, жилищах лиц, входящих в состав организованной группы изъяты крупные суммы денежных средств, в том числе в иностранной валюте (более 1 млн. рублей, более 17000 Гонгконских долларов, более 100 юаней, более 7000 долларов США, более 350 евро), электронные носители информации и иные предметы и документы свидетельствующие о прямой причастности членов организованной группы к совершению преступлений.По уголовному делу к уголовной ответственности привлеченоВ отношенииВ настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности участников организованной группы к иным эпизодам преступной деятельности.