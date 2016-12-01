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В Ангарске осужден обвиняемый, самовольно забравший дочь у матери


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Вчера, 11:30
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В Ангарске осужден обвиняемый, самовольно забравший дочь у матери

Апелляционной инстанцией Ангарского городского суда оставлен в силе приговор мирового судьи судебного участка № 30 от 06.10.2016, в соответствии с которым Александр Коновалов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 УК РФ (самоуправство).

Несмотря на небольшую тяжесть рассмотренного преступления, уголовное дело представляло особую сложность в расследовании и рассмотрении в связи с отсутствием судебной практики на территории Российской Федерации, тонкой гранью между конкурирующими семейными и уголовно-правовыми нормами в данном конкретном случае.

Житель города Ангарска Коновалов обвинялся в том, что в мае 2015 года, действуя самоуправно, вопреки требованиям семейного законодательства, не дожидаясь вынесения судом и вступления в законную силу решения об определении места жительства ребенка, забрал несовершеннолетнюю дочь и стал удерживать ее в квартире, не разрешая общаться с матерью.

Свои действия Коновалов продолжал после вынесения Ангарским городским судом решения об определении места проживания ребенка с матерью и неоднократного привлечения к административной ответственности за его неисполнения.

После обращения матери ребенка в прокуратуру города с жалобой о невозможности законными способами защитить свои права: сотрудники УМВД России по г. Ангарску, органы опеки, судебные приставы были лишены возможности принудительно изъять ребенка у законного отца, прокурор города направил материалы для осуществления уголовного преследования Коновалова. В результате было возбуждено уголовное дело, которое в дальнейшем направлено в суд для рассмотрения по существу.

В судебном заседании были допрошены многочисленные свидетели длительного конфликта, представители всех органов системы профилактики, здравоохранения, изучены условия проживания ребенка у матери и у отца, детально восстановлены обстоятельства изъятия ребенка, предшествующие этому события, последующее поведение участников конфликта, что позволило суду постановить законный и обоснованный приговор.

Суд назначил Коновалову наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Источник: www.irkproc.ru
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