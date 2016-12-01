Не проходите мимо!

За что ангарчанка получит награду

Анастасия уверена, если когда-нибудь помощь понадобится ей, рядом обязательно окажется нужный человек.

Фото из личного архива Анастасии ВОЛОЖАНИНОЙ

Ольга КНЯЗЕВА

39-летняя мама двоих сыновей, кладовщик в АНХК Анастасия ВОЛОЖАНИНА возвращалась с родительского собрания в школе № 12, где учатся её дети, когда услышала истошный крик мужчины - он просил о помощи. Женщина побежала на крики. Недалеко от школы увидела, что дерутся двое мужчин, один из них, он и звал на помощь, был в крови. Рядом крутилась женщина, она тоже пыталась звать на помощь, судорожно набирала телефон полиции.- мужчина пытался держать преступника за ноги, они оба уже заметно выдохлись.Анастасия начала бить преступника сумкой по спине, но это не помогало. Он увернулся, связкой ключей пытался выколоть своей жертве глаза, бил по лицу.- вспоминает Анастасия.В итоге преступнику удалось вырваться и убежать. Но в борьбе он потерял один кроссовок. Анастасия понимала, что без обуви он далеко не убежит. Она выбежала на дорогу, чтобы остановить кого-нибудь из водителей. Но никто не обращал на неё внимания, сигналили и ехали дальше. Тогда женщина как вкопанная встала прямо посредине проезжей части.Анастасия показала ему, куда ехать, и на словах описала, как выглядит преступник. Сама побежала к избитому мужчине. Тогда она думала только об одном: хоть бы один выжил, а второго удалось поймать. Уже через несколько минут вернулся таксист, он скрутил преступника и привёз его обратно. Сам уехал (ждать не мог, ехал на вызов), но вызвал «скорую помощь» и полицию.Сейчас, когда Анастасия вспоминает эту историю, говорит, действовала на автомате, лишь бы помочь.Не прошла и тогда, когда летом недалеко от их дачного участка случилась авария – столкнулись два автомобиля. Водителя одного из них зажало, он не мог выбраться. Когда Анастасия подбежала, вокруг уже стоял народ, кто-то просто ахал, а кто-то снимал на телефон. Но никто из них не пытался помочь или хотя бы вызвать «скорую». Анастасия поддерживала водителя в сознании до приезда медиков, обливала лицо холодной водой, разговаривала с ним.Мужа у Анастасии нет, но есть двое парней, которых она и старается воспитывать на своём примере.О таких людях, как Анастасия, мы писали весь год. Благо они у нас в городе есть. Дворник, которая с лопатой кинулась отгонять стаю диких собак от ребёнка. Спортсмен, который на пару с таксистом задержал грабителя, избивавшего женщину. Или парень, который заметил, что в реке тонут двое мальчишек, и вытащил их. Никто из них не считает себя героем и не требует медаль на грудь. Это обычные люди, которые просто оказались рядом и не отвели глаз от беды другого. Всех их за проявленное мужество наградят в полиции.Кстати, таксист, который в этой истории фактически поймал убежавшего грабителя, так и не был найден. Еще один безымянный герой.