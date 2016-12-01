Не проходите мимо!

За что ангарчанка получит наградуАнастасия уверена, если когда-нибудь помощь понадобится ей, рядом обязательно окажется нужный человек.
Фото из личного архива Анастасии ВОЛОЖАНИНОЙВряд ли я ошибусь, если предположу, что большинство из нас, услышав вечером на улице крики о помощи, пройдут мимо.
39-летняя мама двоих сыновей, кладовщик в АНХК Анастасия ВОЛОЖАНИНА возвращалась с родительского собрания в школе № 12, где учатся её дети, когда услышала истошный крик мужчины - он просил о помощи. Женщина побежала на крики. Недалеко от школы увидела, что дерутся двое мужчин, один из них, он и звал на помощь, был в крови. Рядом крутилась женщина, она тоже пыталась звать на помощь, судорожно набирала телефон полиции. - Он напал на меня сзади, ударил бутылкой по голове, хотел ограбить, я упал. Девчата, если я сейчас отключусь, расскажите это полиции. Я сам полковник в отставке, недавно перенёс операцию на сердце,
- мужчина пытался держать преступника за ноги, они оба уже заметно выдохлись.
Анастасия начала бить преступника сумкой по спине, но это не помогало. Он увернулся, связкой ключей пытался выколоть своей жертве глаза, бил по лицу. - Мы пытались вызвать полицию, «скорую помощь», МЧС, но все телефоны были заблокированы. Оказывается, нужно было набирать не 02, как мы делали, а 102! Мы кричали изо всех сил, звали на помощь. Люди просто проходили мимо, как будто не слышали и не видели нас,
- вспоминает Анастасия.
В итоге преступнику удалось вырваться и убежать. Но в борьбе он потерял один кроссовок. Анастасия понимала, что без обуви он далеко не убежит. Она выбежала на дорогу, чтобы остановить кого-нибудь из водителей. Но никто не обращал на неё внимания, сигналили и ехали дальше. Тогда женщина как вкопанная встала прямо посредине проезжей части.- Я кричала, что никуда не уйду, пока мне кто-нибудь не поможет. Это мог быть ваш отец или мать, вы сами в конце концов. Я плакала от беспомощности и обиды. Наконец, остановился таксист, молодой человек. Он согласился помочь.
Анастасия показала ему, куда ехать, и на словах описала, как выглядит преступник. Сама побежала к избитому мужчине. Тогда она думала только об одном: хоть бы один выжил, а второго удалось поймать. Уже через несколько минут вернулся таксист, он скрутил преступника и привёз его обратно. Сам уехал (ждать не мог, ехал на вызов), но вызвал «скорую помощь» и полицию.
- На некоторое время мы опять остались одни. Преступник был очень агрессивный, требовал, чтобы мы вернули ему кроссовок, иначе он нам всем выколет глаза. Я была сильно напугана, мало ли что у него там в голове. Благо скоро приехала полиция, его, наконец, увезли. Потом подоспели врачи.
Сейчас, когда Анастасия вспоминает эту историю, говорит, действовала на автомате, лишь бы помочь. - Хотя меня и ругали мои родные, друзья крутили у виска, мол, что, больше всех надо? Но я не могу по-другому. Прошла бы я мимо, а потом прочитала бы в вашей же газете, что мужчину убили. А я не помогла. Корила бы себя потом... Я ведь и не сделала ничего геройского, просто не прошла мимо.
Не прошла и тогда, когда летом недалеко от их дачного участка случилась авария – столкнулись два автомобиля. Водителя одного из них зажало, он не мог выбраться. Когда Анастасия подбежала, вокруг уже стоял народ, кто-то просто ахал, а кто-то снимал на телефон. Но никто из них не пытался помочь или хотя бы вызвать «скорую». Анастасия поддерживала водителя в сознании до приезда медиков, обливала лицо холодной водой, разговаривала с ним.
Мужа у Анастасии нет, но есть двое парней, которых она и старается воспитывать на своём примере.
О таких людях, как Анастасия, мы писали весь год. Благо они у нас в городе есть. Дворник, которая с лопатой кинулась отгонять стаю диких собак от ребёнка. Спортсмен, который на пару с таксистом задержал грабителя, избивавшего женщину. Или парень, который заметил, что в реке тонут двое мальчишек, и вытащил их. Никто из них не считает себя героем и не требует медаль на грудь. Это обычные люди, которые просто оказались рядом и не отвели глаз от беды другого. Всех их за проявленное мужество наградят в полиции.
Кстати, таксист, который в этой истории фактически поймал убежавшего грабителя, так и не был найден. Еще один безымянный герой.
Ольга КНЯЗЕВА