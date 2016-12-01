Без отцов, но не одни

Как живут семьи погибших сотрудников ГИБДДСамое трагичное событие уходящего года - гибель сотрудников ГИБДД города Ангарска. 31-летний лейтенант полиции Евгений БУМАЖНИКОВ и 35-летний старший лейтенант Алексей МАТОНИН погибли при исполнении. Трагедия произошла поздним вечером 28 июня. Экипаж ГИБДД задержал нетрезвого водителя, нарушитель решил бежать от полиции и прыгнул в реку Китой. Алексей прыгнул за ним, но попал в воронку и не смог выбраться. При попытке спасти товарища погиб и Евгений. Его тело было найдено сразу, Алексея искали почти две недели. У обоих остались жёны и дети. Мы встретились с семьями погибших офицеров накануне Нового года.
ЖЕНЯ ПРИХОДИТ Последние семь лет Евгений мечтал только об одном: чтобы жена родила ему сына.
Когда погиб Евгений Бумажников, его 31-летняя жена Юлия была на 4-м месяце беременности. Она носила долгожданного сына. Первому их ребёнку, Эвелине, было 6 лет. 17 декабря на свет появился Стас. Родился богатырём, вес – 4790, 57 сантиметров - рост. Имя придумал Евгений, успел. Малыш как две капли похож на папу.- Второго ребёнка мы планировали 7 лет. Женя очень хотел сына. Я была против того, чтобы называть Станиславом, но Женя настаивал. Так я и сделала,
- вспоминает Юлия.
Беременность проходила тяжело, практически всё время после гибели мужа Юля лежала на сохранении, врачи не разрешали даже вставать. Прощаться с мужем её вели под руки и тут же увезли обратно в больницу. - Женя умел выбирать друзей, очень хорошо разбирался в людях. Когда я только родила, сообщила маме, что со мной и с малышом всё в порядке. И уже через несколько минут мне полетели сотни сообщений и звонков со всей страны с поздравлениями.
Комнатка маленького Стаса завалена игрушками и подарками от папиных друзей и сослуживцев. - После гибели мужа я много времени проводила в больнице, так Женины друзья брали Эвелинку на прогулки, тормошили её, в дельфинарий, цирк водили. Если честно, я думала, что многие из друзей просто пропадут из нашей жизни, как это обычно бывает, – не стало ведь человека. Но нет, никто не забывает о нас, помогают. Большую помощь оказывают со стороны полиции.После похорон Женя часто снился мне, просил прощения за то, что погиб, оставил нас с детьми. Сейчас тоже снится, но уже ничего не говорит. Всю беременность мне запрещали приходить на могилу мужа, нужно было сохранять ребёнка. Эвелина тоже пока там не была. Как только Стас немного подрастёт, мы все вместе пойдём к папе, и если честно, то очень боюсь,
- признаётся Юлия.
На виновника трагедии - парня, которого пытались спасти офицеры, Юля не злится. Сначала даже пыталась оправдать его – молодой, испугался. Потом, когда узнала, что он наркоман и пьяница и за рулём в таком состоянии его поймали уже не в первый раз, стало обидно: - Даже не за себя, за детей. Жениных и Лешиных. Лишились отцов из-за такого никчемного человека!..
ПОДАРОК ОТ ПАПЫМаленький Максим понимает, что у него нет папы. Но не понимает почему.
Тело погибшего Алексея Матонина нашли спустя почти две недели после трагедии. На его поиски ежедневно выходили до 100 человек личного состава полиции, спасателей и волонтёров. Жена Елена за день до того, как мужа, наконец, нашли, пошла в церковь:- У меня уже не было сил находиться на месте поисков. Я взяла сына, тогда ему было 3,5 года, и мы пошли в церковь. Ту самую, куда любил ходить Лёша, в микрорайоне Новый-4. Я долго беседовала с батюшкой, он успокаивал меня. Я исповедовалась, а на следующий день мы должны были идти на причастие. Тогда мне и сообщили, что Лёшу нашли. Не могу сказать, что испытала облегчение, не знаю, что тогда почувствовала. Я жила этими поисками, жила надеждой.
Мама Алексея тоже каждый день дежурила у берега Китоя с иконкой, читала молитвы, чтобы её сын нашёлся.- Батюшка в церкви сказал мне, что просто так люди не уходят. Значит, он был нужен там, наверху. И мы все обязательно с ним встретимся. Лёша часто снится мне, злится, что я не могу его отпустить, часто думаю о нём, плачу. Максим говорит, что папа и к нему приходит,
- Елена старается держать себя в руках, но это получается не всегда.
Кроме 4-летнего Максима, у Алексея остался сын от первого брака Никита. Елена говорит, что дети понимают, что папы больше нет, но в полной мере этого осознать пока не могут. Максим часто спрашивает, почему у всех в садике папы есть, а у него нет.Та самая большая машина, которую Максиму передали от папы.- Я отвечаю, что папа есть, только он теперь живёт на небе. И в сердце. А сердце вот оно, в груди. И папа там же. Иногда кажется, что Максимка всё понимает. Увидит, что я плачу, подойдёт, спросит: «Ты из-за папы плачешь?» Погладит меня, успокоит и отправляет спать. Так и поддерживаем друг друга.
Поддерживают семью друзья и коллеги Алексея. Елена признаётся, что иногда даже неудобно звонить лишний раз, приходят на помощь без лишних разговоров. - Большое спасибо всем, кто был и остаётся с нами рядом. И нашим друзьям, и волонтёрам. Они помогали искать моего Лёшу с утра до вечера, иногда даже приходилось ночевать в лесу
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Теперь у Елены одна задача: вырастить и воспитать сына. - Лёша очень любил Максима, души в нём не чаял, баловал. Всегда говорил: «Моего сына бить и ругать нельзя». Если даже Макс где-то нашкодит, Лёша никогда на него не ругался. Очень хотел ему купить большую машину, которая на батарейках ездит. Я против была – в квартире неудобно такую хранить. После похорон мы купили её Максиму. Сказали, что это ему подарок от папы. Теперь сын так и говорит, что это ему папа купил.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото из семейных альбомов
Юлии БУМАЖНИКОВОЙ и Елены МАТОНИНОЙ