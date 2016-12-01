Без отцов, но не одни

Как живут семьи погибших сотрудников ГИБДД

ЖЕНЯ ПРИХОДИТ

Последние семь лет Евгений мечтал только об одном: чтобы жена родила ему сына.

ПОДАРОК ОТ ПАПЫ

Маленький Максим понимает, что у него нет папы. Но не понимает почему.

Та самая большая машина, которую Максиму передали от папы.

Ольга КНЯЗЕВА,

фото из семейных альбомов

Юлии БУМАЖНИКОВОЙ и Елены МАТОНИНОЙ

Когда погиб Евгений Бумажников, его 31-летняя жена Юлия была на 4-м месяце беременности. Она носила долгожданного сына. Первому их ребёнку, Эвелине, было 6 лет. 17 декабря на свет появился Стас. Родился богатырём, вес – 4790, 57 сантиметров - рост. Имя придумал Евгений, успел. Малыш как две капли похож на папу.- вспоминает Юлия.Беременность проходила тяжело, практически всё время после гибели мужа Юля лежала на сохранении, врачи не разрешали даже вставать. Прощаться с мужем её вели под руки и тут же увезли обратно в больницу.Комнатка маленького Стаса завалена игрушками и подарками от папиных друзей и сослуживцев.- признаётся Юлия.На виновника трагедии - парня, которого пытались спасти офицеры, Юля не злится. Сначала даже пыталась оправдать его – молодой, испугался. Потом, когда узнала, что он наркоман и пьяница и за рулём в таком состоянии его поймали уже не в первый раз, стало обидно:Тело погибшего Алексея Матонина нашли спустя почти две недели после трагедии. На его поиски ежедневно выходили до 100 человек личного состава полиции, спасателей и волонтёров. Жена Елена за день до того, как мужа, наконец, нашли, пошла в церковь:Мама Алексея тоже каждый день дежурила у берега Китоя с иконкой, читала молитвы, чтобы её сын нашёлся.- Елена старается держать себя в руках, но это получается не всегда.Кроме 4-летнего Максима, у Алексея остался сын от первого брака Никита. Елена говорит, что дети понимают, что папы больше нет, но в полной мере этого осознать пока не могут. Максим часто спрашивает, почему у всех в садике папы есть, а у него нет.Поддерживают семью друзья и коллеги Алексея. Елена признаётся, что иногда даже неудобно звонить лишний раз, приходят на помощь без лишних разговоров.Теперь у Елены одна задача: вырастить и воспитать сына.