Встретил гостя



Игорь КАРИН

В тот день в общежитие № 17 пришел молодой человек, 1982 года рождения, проживающий в том же квартале. Пришел в гости к своему 44-летнему знакомому. Встречу решили отметить. Посиделки на пьяную голову закончились печально. Ранее не судимый хозяин схватился за нож и нанес гостю колото-резаные раны в живот и голень. Гость сейчас находится в больнице, где и встретит Новый год, а обвиняемый сидит в общежитии на подписке о невыезде. Ему предстоит отвечать по статье 111 ч. 2 УК РФ («умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом», от 3 до 10 лет). Вывод? Если к вам пришли гости, поберегите их здоровье.