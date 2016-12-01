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Встретил гостя


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Вчера, 18:00
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23 декабря в 92 квартале разгорелся скандал, переросший в поножовщину.

В тот день в общежитие № 17 пришел молодой человек, 1982 года рождения, проживающий в том же квартале. Пришел в гости к своему 44-летнему знакомому. Встречу решили отметить. Посиделки на пьяную голову закончились печально. Ранее не судимый хозяин схватился за нож и нанес гостю колото-резаные раны в живот и голень. Гость сейчас находится в больнице, где и встретит Новый год, а обвиняемый сидит в общежитии на подписке о невыезде. Ему предстоит отвечать по статье 111 ч. 2 УК РФ («умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом», от 3 до 10 лет). Вывод? Если к вам пришли гости, поберегите их здоровье.

Игорь КАРИН
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