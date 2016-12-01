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Столкновение у Еловки


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Вчера, 18:02
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24 декабря на автотрассе М-53 произошла авария, потребовавшая срочной помощи спасателей.

Вечером на отрезке трассы у Еловской горы в лобовом столкновении встретились две автомашины - легковые «Ниссан» и «Мазда». По предварительной версии, женщина, сидевшая за рулем «Мазды», двигалась со стороны Ангарска и, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где и столкнулась с «Ниссаном». От удара пострадала только сама водительница «Мазды», но очевидцы аварии не смогли ей помочь, двери заклинило.

Прибывшему по вызову спасателю Юго-Западного спасотряда Евгению ФЕДОРОВУ удалось деблокировать дверь и передать женщину врачам. Медики поставили диагноз черепно-мозговая травма. Выводы делают опытные водители: чем выше скорость, тем труднее управлять автомобилем. Не только женщине, мужчине тоже.

Игорь КАРИН
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