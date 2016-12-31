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Вчера, 22:33
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Ранним утром, 29 декабря, на федеральной трассе Р-255 между Биликтуем и Железнодорожным произошло серьезное ДТП, в котором понадобилась экстренная помощь ангарских спасателей. Находящиеся на дежурстве Евгений ЗАЛЕВИЧ и Александр СИДОРОВ получили вызов в семь часов.

- Нам понадобилось два часа, чтобы освободить зажатых в машинах людей, - рассказывают спасатели.

На 1825 километре автотрассы «Сибирь» скопилось много машин с включенными проблесковыми маячками. В этом месте лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, в которых ехали восемь человек. Только двоим из них удалось выбраться самостоятельно. Для эвакуации шестерых потребовалось деблокировать двери.

Как стало известно нашей газете, в «Опеле» пять усольчан ехали в Ангарск на работу. Водитель, который недавно приобрел «Опель» в кредит, решил обогнать двигавшийся перед ним грузовик. Выехал на встречную полосу и врезался в «Хонду», которая ехала из Иркутска в Усолье.

Водитель «Хонды» и его беременная жена погибли на месте. Также погиб один из пассажиров «Опеля», несколько месяцев назад вышедший на пенсию.

Пять человек доставили в Ангарск, в БСМП, потому что эта больница является травмоцентром второго уровня и спасает всех, кто пострадал на федеральной трассе «Сибирь», на участке дороги от Еловской горы до виадука в районе Тельмы.

Двое пострадавших сейчас находятся в травматологическом отделении БСМП. Трое в реанимации с множественными сочетанными травмами. У одного сильнее повреждена голова, у другого – внутренние органы, у третьего – скелет, так что за ними, помимо врачей-реаниматологов-анестезиологов, наблюдают нейрохирурги, хирурги и травматологи. Работников АНХРС, когда их состояние стабилизируются, планируют перевести в медсанчасть-36.

Игорь КАРИН, Галина ЛЕМЗЯКОВА
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