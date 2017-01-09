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352 водителя на празники ездили подшофе


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9 января 2017
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352 водителя на празники ездили подшофе
В Иркутской области сотрудники ГИБДД ежедневно проводят профилактические мероприятия по выявлению нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения. Ежесуточно на дорогах области несут службу около 200 экипажей ГИБДД.

В течение первых пяти дней января сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 352 водителя, находившихся за рулем автомобилей в нетрезвом состоянии, из них 19 человек сели за руль в пьяном виде повторно.

В областном центре дорожные полицейские остановили 80 автомобилистов, употребивших алкоголь.

Всего по вине нетрезвых водителей в Приангарье произошло 19 дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники полиции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде крупного денежного штрафа с лишением права на управление транспортным средством сроком до 2 лет, а в случае повторного вождения в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность.

Полицейские призывают граждан с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на проезжей части по телефонам в Иркутске: 8(3952) 21-68-88, 21-27-99 или 02.


38.мвд.рф
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